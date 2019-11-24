تسريبات: سامسونغ تجهز مفاجأة "صغيرة الحجم"

كشفت تقارير صحفية تسريبات جديدة متعلقة بنية شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية إطلاق هاتف أصغر حجما، ستطلق عليه اسم "غلاكسي إس 11 إي".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنه رغم دعم "سامسونغ غلاكسي إس 11 إي" بشاشة أصغر حجما، إلا أن الهاتف سيتمتع بإمكانيات جديدة مذهلة لا تقل عن النسخ السابقة من نفس الجهاز.

وسيحتوي هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 11 إي" على 3 كاميرات خلفية، وأجهزة استشعار إضافية لإضفاء عمق أكبر على الصور الملتقطة.

كما قررت الشركة الكورية الجنوبية إدماج قارئ بصمة الأصابع في الشاشة اللمسية، لتوفير المساحة وتصغير حجم الهاتف.

كما سيتم دعم الهاتف الذكي الجديد أيضا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وببطارية أكبر، ومعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865".

Ako ste jedni od onih koje su zagolicale glasine o novim Galaxy S11 telefonima, evo još malo o njima. Objavljeni su renderi Galaxy S11 i Galaxy S11e modela navodno temeljenim na CAD nacrtima. https://t.co/oUsypGb1qD pic.twitter.com/MIk380p0bC — SmartphoneHrvatska (@Smartphonehrv) November 24, 2019

​ومن المقرر أن تكشف سامسونغ النقاب عن هاتفها الجديد "غلاكسي إس 11 إي" شهر فبراير/شباط المقبل.