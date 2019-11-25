رغم الخطأ المحرج... تسلا تعلن عن رقم "مفاجئ" لشاحنتها المدرعة

فاجأ إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية، العالم بالإعلان عن رقم "مفاجئ" للشاحنة الجديدة المدرعة التي أعلن عنها قبل أيام.

وتعرض موسك، خلال مؤتمر كاليفورنيا للإعلان عن الشاحنة الكهربائية المدرعة، لخطأ محرج بتعرض زجاج السيارة للتهشم والتصدع، رغم دعواه بأنها غير قابلة للتدمير، والذي تسبب في تراجع أسهم "تسلا" بنسبة 6.1%.

لكن موسك أعلن في تغريدة عبر تويتر، أن شاحنة تسلا المدرعة تلقت بالفعل نحو 200 ألف طلب شراء.

وأشار مؤسس تسلا في تغريدته إلى أن 42% من الطلبات كانت مخصصة للمحرك المزدوج، في 41% كانت للمحرك الفردي.

وقال موسك أيضا إن تلك الطلبات من دون أي حملات دعائية أو إعلانات مدفوعة الأجر.

وتابع: "شاحنتنا المدرعة الأفضل والأقوى والأسرع على الإطلاق في سوق السيارات".

ويتميز تصميم السيارة بالزوايا الحادة، الأمر الذي أعطاها تصميما فريدا يشابه السيارات القتالية أو العسكرية "الشبح" في بعض الأحيان.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

​وتم تصنيع السيارة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمدرفلة على البارد، ما وفر مستوى عال من المتانة والقوة والقدرة العالية على حماية الركاب.

وقدمت الشركة ثلاثة إصدارات أساسية من الشاحنة الصغيرة، الأولى بمحرك كهربائي واحد فقط ثبت على المحور الخلفي، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة حوالي 6.5 ثوان، وتقطع بشحنة واحدة أكثر من 400 كم، ويمكن للسيارة سحب مقطورة بوزن إجمالي يصل إلى 3.4 أطنان ويبدأ سعرها من 39900 ألف دولار أمريكي.

لإصدار الثاني وهي بالدفع الرباعي مع وجود محرك في كل محور، وتصل إلى 100 خلال 4.5 ثوانٍ، وتسير أكثر من 480 كم في الشحنة الواحدة، تبلغ الكتلة الإجمالية للمقطورة المقطوعة ما يصل إلى 4.5 أطنان، وستكلف من 49900 دولار.

النسخة القوية بثلاث محركات، وتصل سرعتها إلى 100 خلال 2.9 ثانية، وستوفر البطارية نطاقا يصل إلى 800 كم في المرة الواحدة، سيكون بإمكان البيك آب سحب مقطورة يصل وزنها إلى 6.4 أطنان ويبدأ سعرها من 69900 دولار أمريكي، بحسب موقع الشركة.