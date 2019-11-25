لأول مرة رصد معركة كونية بين ثقب أسود ضخم ونجم... فيديو

تمكنت وكالة "ناسا" الفضائية وشبكة تلسكوبات آلية من رصد لمحة عن معركة كونية حدثت في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وعرضت "ناسا" للعالم مقطع فيديو للحدث المذهل والمرعب في آن واحد، كيف دمر الثقب الأسود الهائل النجم، بحسب ما نقلته إذاعة "أوهايو".

وتزيد كتلة الثقب الأسود كتلة شمسنا بست مرات كما يقع الثقب في كوكبة السمكة الطائرة، على بعد حوالي 375 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ووفقًا لصحيفة "سيانس أليرت"، فإن ما نراه حدث بالفعل منذ 375 مليون عام، لكن ضوء ما حدث وصل إلينا فقط الآن.

وكان النجم الذي ابتلعه الثقب من حجم كوكبنا تقريبا، ويُعرف هذا الحدث نادر جدا باضطراب المد والجزر، كما يحصل كل 10 آلاف عام أو مئة ألف عام ويتطلب حدوثه ظروف خاصة جدا.

ويمتص الثقب النجم عندما يكون قريبا جدا أما في حال كان النجم بعيدا فهو على العكس يبتعد عن الثقب الأسود ويدخل الفضاء.

وعندما يكون النجم على مسافة مناسبة من الثقب فيمكن مشاهدة انجذابه للثقب وتمزقه، وهكذا يمتص الثقب جزءا من النجم ويُطلق الأجزاء الممزقة إلى الفضاء.

ثم قال أستاذ علم الفلك في ولاية أوهايو، كريس كوتشانيك: "تخيل أنك تقف فوق ناطحة سحاب في وسط المدينة، وتحاول إسقاط رخام من الأعلى، في فتحة حفرة، وبالطبع هذا صعب جدا".