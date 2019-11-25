لماذا تشيخ النساء الروسيات قبل الصينيات

نشرت صحيفة "سوهو" الصينية مقالة بعنوان: "لماذا الروس يشيخون أسرع من الصينيين؟"، حيث تم إرجاع تلك الظاهرة لعدة عوامل، إلى جانب عامل الوراثة.

وأوضح المقال بأن المرأة تتقدم في السن أسرع من الرجل بغض النظر عن البلد الذي تعيش فيه، ولكن مع ذلك، مقارنة بالنساء الصينيات يبدو أن النساء الروسيات يتقدمن في السن بشكل أسرع قليلاً.

ووفقا لما جاء في المقال، فهذا يرجع إلى حقيقة أن الروس بعد الزواج يمنحون العائلة طاقة كبيرة ولا يراقبون مظهرهم كما كان من قبل، ولكن العامل الأكثر أهمية هو عامل الوراثة كما جاء في المقال.

وعاد المقال إلى أصل العرق الروسي الذي ينتمي إلى المجموعة "السلافية" الشرقية. لذلك فإن الفتيات الروسيات طويلات للغاية ولديهن بشرة ناعمة جدا، ولكن بمجرد أن تبدأ الفتاة بزيادة الدهون قليلا، فإنها ستدخل عالم الشيخوخة.

الإضافة إلى ذلك، تقع روسيا في نصف الكرة الشمالي، وهذا هو السبب في أنها باردة على مدار السنة لذلك، اعتاد سكان البلاد في مثل هذا المناخ على الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية الغنية بالكربوهيدرات التي تسبب السمنة.

واختًتم المقالن قائلاًك "في الواقع، يمكن تجنب كل هذا إذا حافظت المرأة على لياقتها البدنية بعد الزفاف. لأن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يعرفون كيف يعيشون نمط حياة صحي لا يشيخون أبدا".