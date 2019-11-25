وحيد قرن منقرض يعود إلى الحياة بشكل رقمي في لندن...صور وفيديو

أحيت الأكاديمية الملكية في لندن آخر وحيد قرن من صنفه، عاش على الأرض في محمية طبيعية في كينيا بطريقة رقمية.

وعاد وحيد القرن "سودان" إلى الحياة، وهو آخر صنف من الذكور الشمالية البيضاء المنقرضة، ليتجول مجددا لكن بشكل رقمي في معرض "رواد البيئة" في الأكاديمية الملكية بلندن.

وأتت الفكرة للفنانة ألكسندرا ديزي غينسبرغ عندما سمعت بقصة انقراض آخر فصيل من حيوان وحيد القرن على "تويتر" وقامت بإعادة إحياء "سودان" من خلال تركيب فيديو لمدة ست دقائق، حيث تم إعادة إنشاء البنية الرقمية للفيديو"البديل" بالاعتماد على فيدوهات قديمة صورت حياة "سودان" داخل المحمية الطبيعية التي عاش فيها.

Sudan was a great ambassador for his species and will be remembered for the work he did to raise awareness globally of the plight facing not only rhinos, but also the many thousands of other species facing extinction as a result of unsustainable human activity.[SUDAN'S SCULPTURE] pic.twitter.com/j8ry54L2fu — KENNEDY THUKU (@Artfamcdk) November 21, 2019

وقدمت شركة التأثيرات المرئية في لندن الفيديوهات والنماذج، واعتمد على شركة "DeepMind" للذكاء الصناعي في نقله إلى الصيغة الرقمة.

ويمكنك الآن ببساطة الجلوس على المقاعد ومشاهدة وحيد القرن المنقرض يتجسد أمامك، بحسب غينسبرغ "وحيد القرن في صندوق"، ويمكنك سماع صوته وانفعالاته، بحجمه الطبيعي وينظر إليك مباشرة ويلفت انتباهك، ستراه "عاطفيا بشكل لا يصدق"، إنها "سعيدة للغاية لكنها حزينة للغاية" لأنها خلقت "شبحه" كان هدفهنا هو جعلنا نفكر في مكاننا في العالم الطبيعي، بحسب "سي إن إن".

وتوفي أخر ذكر من وحيد القرن الشمالية البيضاء عن عمر يناهز 45 في مارس/آذار من عام 2018، واحتل خبر وفاته عناوين الأخبار العالمية.