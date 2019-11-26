ممثل هوليودي يترك "مارفل" ويتجه إلى الاتصالات

يبدو أن الممثل الهوليودي ريان رينولدز، قرر أن يترك عالم مغامرات "مارفل"، ليتجه إلى عالم الاتصالات.

وأعلن ريان رينولدز، بطل سلسلة أفلام "ديد بول" الشهيرة، الاستحواذ على شركة "منت موبايل" للاتصالات الأمريكية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن الممثل الهوليودي الشهير قرر شراء حصة في ملكية شركة الاتصالات الأمريكية الشهيرة.

ويأتي ذك في الوقت الذي أعلنت فيه "منت موبايل" عن خطة أسعار جديدة منخفضة التكلفة، لمنافسة مختلف شركات الاتصالات في أمريكا.

Newest @_MintMobile customer. Also, owner of the company. To keep things above board, I’ll be paying myself $15 a month. #MintOwner pic.twitter.com/hrzd8t8T2H — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 25, 2019

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وقدمت "منت موبايل" خريطة أسعار جديدة تتيح للمستخدم دفع 45 دولارا أمريكيا فقط في 3 أشهر، للحصول على خدمة بيانات إنترنت شهريا تصل سعتها إلى 12 غيغابايت.

وقال ريان رينولدز، خلال إعلانه الاستحواذ على شركة الاتصالات الأمريكية، إنه سيساعد "منت موبايل" في جهود التسويق وصنع القرارات الاستراتيجية.

وقال ديفيد جليكمان، الرئيس التنفيذي لشركة "منت موبايل": "يركز منهج الشركة دوما على المستهلك وتركيزه المهووس على توفير قيمة استهلاكية نامية بصورة فائقة، وهو ما سيتحقق بانضمام ريان رينولدز إلى شركتنا".