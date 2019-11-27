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08:50 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    طبيب يعالج نزلة برد

    الأخطاء الرئيسية في علاج نزلات البرد

    © AP Photo / Tony Dejak
    علوم
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    لحماية نفسك من جميع أنواع المضاعفات، من الأفضل أن تأخذ إجازة مرضية والبقاء في المنزل.

    تحدث الطبيب عن العديد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص عند علاج نزلة البرد.

    وفقًا لطبيبة الأنف والأذن والحنجرة كيرا بازاركينا، فإن المشكلة الأولى تكمن في الاعتقاد بأن المرض يمكن تجاوزه "سيرا على الأقدام". في الواقع، يؤدي رفض الإجازة المرضية إلى تفاقم المرض.

    البيئة لها تأثير كبير على العملية ونجاح العلاج. في هذا الصدد، يوصى بتهوية المنزل باستمرار، وفي مكان العمل.

    ولفتت بازاركينا الانتباه إلى نقطة مهمة وهي التنقل في وسائل النقل العام. في رأيها، من الخطر التنقل بالحافلة والترام والمترو في الخريف والشتاء.

    وقالت الطبيبة: "أحدهم في آخر القاطرة عطس – يبدو أنه أمر غير مخيف. في الواقع، يمكن للبكتيريا الوصول إليك بسهولة. عندما يكون الجهاز المناعي ضعيف، لا يوجد شيء جيد في هذا".

    لذلك، من أجل حماية نفسك من المضاعفات المختلفة، من الأفضل أن تأخذ إجازة مرضية والبقاء في المنزل.

    كما حذرت بازاركينا من التطبيب الذاتي. وفقا لها، إذا لم تشعر بالتحسن بعد 4-5 أيام من العلاج في المنزل، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب لتجنب المضاعفات، وفقا لموقع "آيف".

    ولفتت الطبيبة الانتباه أيضا إلى اختيار الأدوية. وأشارت إلى أن قطرات مضيق الأوعية يجب أن تستخدم بشكل عقلاني، وأن لا يزيد عن 5-6 أيام على التوالي. خلاف ذلك، يمكن الإصابة بالتهاب الأنف، مما يزيد من خطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

    وفقًا للخبيرة، الأنف والأذن والحنجرة، تحتاج إلى شطف أنفك بطريقة معينة. تحتاج أولاً إلى استخدام بخاخ الأنف، وبعد خمس دقائق، قم بتنظيف الأنف من المخاط برفق، ثم شطف تجويف الأنف.

     وقالت بازاركينا: "لا يجب الإكثار من شطف الأنف، لا ينصح بالقيام بذلك لأكثر من 15 يومًا على التوالي". كما لا حاجة للاعتماد على الطب التقليدي.

    لا حاجة للاعتماد على الطب التقليدي.

    وأضافت الطبيبة: "إذا كان الأنف لا يتنفس بصعوبة، فقم أولاً باستخدام بخاخ مضيق للأوعية، ثم نظفه من المخاط برفق".

    وفقا لبازاركينا، استخدام مناديل القماش غير متوافق مع علاج نزلات البرد. وأشارت إلى أن القماش يساعد البكتيريا على التكاثر. لذلك نصحت باستخدام المناديل الورقية.

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    الثوم, علاج, نزلات البرد
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