أشخاص يضرهم الشاي

ذكرت مارينا ماكيشا، اختصاصية التغذية، وهي عضو في الرابطة الوطنية لاختصاصيي التغذية، في مقابلة مع "أرغومينتي إي فاكتي" أن الشاي هو منشط يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على الصحة، اعتمادًا على الخصائص الوراثية.

وفقا لها، ينبغي أن يقلل من تناول هذا المشروب، أولئك الذين يعانون من قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر في المرحلة الحادة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حموضة المعدة، موضحة أن الشاي يسبب أحيانًا حرقة وتهيج الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود فيه إلى الصداع واضطراب الجهاز العصبي.

الشاي الثقيل يمكن أن يسبب خفقان القلب وإفراز قوي لعصير المعدة. لذلك، لا ينبغي تناول المشروب من قبل أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

يمكن أن تتشكل الحصى في الكلى بسبب التناول المتكرر للشاي الأخضر، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الأوكسالات - أملاح حمض الأكساليك.

لا ينبغي شرب الشاي الأسود الثقيل للأشخاص الذين يعانون من الأرق: فالعفص الموجود فيه يعزز نشاط الدماغ ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.

وقالت الطبيبة: "إذا كنت تشرب الشاي الأسود أو الأخضر وتفهم أنك تنام بشكل أسوأ بعد شربه، فأنت بحاجة إلى أن تقلل منه في المستقبل".

الإضافات مثل الليمون والزنجبيل ستجعل هذا المشروب ألذ، ولكن يمكن أن تؤذي الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي. كما حثت الطبيبة على التخلي عن الليمون عند التهاب مخاطية الفم - الحمض سيؤدي إلى تهيج شديد في الغشاء المخاطي.

نصحت ماكيشا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة والأمعاء بعدم شرب شاي مع الحليب. وشرحت الخبيرة ذلك بحقيقة أن الحليب يحيد مضادات الأكسدة ويسبب التخمير وتشكيل الغاز وعدم الراحة.

يمكن أن يكون الشاي من الأعشاب خطيرًا على المصابين بالحساسية، وكذلك للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو مباشرة بعد استخدام الأدوية التي تعمل على استقرار ضغط الدم. كما حثت الطبيبة على الامتناع عن شرب الأعشاب أولئك الذين يعانون من التهاب الشعب الهوائية التحسسي والتهاب الأنف والربو القصبي.