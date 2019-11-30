تسجيل
16:16 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    روبوت

    لأول مرة جلد صناعي يتيح للروبوتات الشعور باللمس... فيديو

    © Photo / CC0
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103797/05/1037970529.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/201911301043572379-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    كشف العلماء الشهر الماضي عن تطوير جلد اصطناعي سيمكن الروبوتات من الشعور بالاتصال الجسدي والاستجابة له، وهي مهارة ستكون ضرورية للتواصل مع الناس.

    وقال البروفيسور، جوردون تشينج، الذي طور الجلد الخاص مع فريقه في جامعة ميونخ التقنية "في الوقت الحالي، ليس لدى الروبوتات أي شعور باللمس" لكن التقنية الجديدة ستساعدهم على اكتسابها.

    وقال خبير الروبوتات في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا، كيارا بارتولوزي "تعمل تقنية (Touch) على تمكين التشغيل الآمن للروبوت، من خلال الكشف عن الاتصال والشعور بالعقبات غير المرئية وإتاحة إمكانية تطبيق القوة الصحيحة لإنجاز المهمة، دون الإضرار بالأشياء والأشخاص والروبوت نفسه".

    وبحسب الخبراء لا يمكن لهذا الجلد الخاص أن يجعل التعاون بين البشر والروبوتات أكثر أمانا فحسب، بل يمكن الروبوتات مستقبلا من العمل كمقدمي خدمات والرعاية في مجالات مختلفة ومنها الصحية.

    ولتطوير الجلد الصناعي، بدأ الباحثون بدراسة البشر، ولاحظوا أن كل شخص لديه حوالي 5 ملايين من المستقبلات الجلدية التي تسجل ما يحدث على سطح الجسم وترسل إشارات إلى الدماغ، لكن الدماغ لا يستطيع معالجة المعلومات من الأطراف في نفس الوقت، بل يعطي الأولوية لأحاسيس الجديدة.

    وقام الفريق العلمي بتقليد تلك الطريقة التي يتبعها الإنسان، وغطى الفريق روبوتا بحجم بشري "H-1" بأكثر من 13000 جهاز استشعار من الكتف إلى أخمص القدمين، والتي يمكنها اكتشاف درجة الحرارة والتسارع والقرب والضغط.

    ويعمل الفريق حاليا على إنشاء خلايا استشعار أصغر يمكن إنتاجها بكميات كبيرة.

    ومن جهة أخرى اعتبر بعض العلماء أن التكلفة العالية لكل أجهزة الاستشعار وهشاشتها ثمثل عائقا كبيرا أمام الإنتاج الضخم، بحسب "سي إن إن".

    انظر أيضا:

    روبوتات روسية جديدة ستنفذ أول عملية عسكرية تجريبية العام المقبل
    روسيا تعتزم إنشاء مجموعة من الروبوتات القتالية
    موعد خروج الروبوت "فيدور" إلى الفضاء المفتوح
    موعد اختبارات الروبوت القتالي الروسي "ماركر"
    إيران تعلن عن إنتاج "روبوت" یقوم بتفتيش هياكل السفن
    الكلمات الدلالية:
    اختراعات, علوم, جلد, روبوتات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المصارعة البوليفية بلانكا بيريز، أكا كاتي الحسناء خلال مباراة للمصارعة تشوليتوس فايتينغ (Fighting Cholitas) في مدينة إل ألتو، بوليفيا 24 نوفمبر 2019
    لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشه في عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك