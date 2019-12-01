دراسة: بدء اليوم بالقهوة عادة جيدة للصحة

قال فريق من العلماء إن بدء الصباح بالقهوة عادة جيدة، لأن الكافيين الموجود في المشروب مفيد للدماغ، فهو يساعد في مكافحة الضعف المعرفي الناجم عن الشيخوخة.

كما وجد باحثون من الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وألمانيا، أن مستقبلات محددة في الدماغ تلعب دورًا رئيسيًا في شيخوخة الأعضاء، لذلك اكتشفوا أن التعبير غير طبيعي لمستقبلات الأدينوسين A2A يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة في الفئران التجريبية. هذا المستقبل هو أيضا هدف للكافيين، فهو يحجب A2A ويعيد دماغ الحيوانات إلى وظائفه الطبيعية. وهكذا، يمكن أن يمنع الكافيين شيخوخة الدماغ ، وفقا لMedicalXpress.

قال الباحثون إن القهوة يمكن أن تساعد في منع تكون حصاة المرارة، وكذلك تقلل من خطر تليف وتشمع الكبد.

شرب كوب واحد من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. وشرب الكثير من الأكواب، خطر الوفاة من جميع الأسباب سينخفض. ومع ذلك، قال العلماء أنه من المستحسن شرب القهوة دون كريم وسكر.