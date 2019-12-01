دراسة حديثة ترجح أن يكون لطنين الأذن علاقة لإصابة الشخص بسرطان نادر

كشفت دراسة حديثة أن طنين الأذن وبعض المشاكل الصحية المستمرة قد تكون بمثابة أعراض لإصابة الشخص بنوع نادر من السرطان.

ونشرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، تقريرا طبيا لتحذير الأشخاص، الذين يُعانون من طنين الأذن، وهي حالة تتميز بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي، من أنهم قد يكونون مصابين بسرطان البلعوم الأنفي.

وبالإضافة إلى الطنين، قد يعاني الأشخاص المصابين بسرطان البلعوم الأنفي من كتلة في الرقبة، وفقدان السمع (عادة في أذن واحدة فقط)، وانسداد الأنف، ونزيف في الأنف.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يعد سرطان البلعوم الأنفي نوعا نادرا من السرطان يُصيب جزء الحلق الذي يربط الجزء الخلفي من الأنف بجزء الفم "البلعوم".

كما أشارت الهيئة، إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بسرطان البلعوم الأنفي لا تظهر لديهم أي أعراض حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة؛ لذا نصحت بضرورة مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من أي أعراض مقلقة، خاصة إذا لم تتحسن بعد بضعة أسابيع.

ولا ينبغي الخلط بين سرطان البلعوم الأنفي والأنواع الأخرى من السرطان التي تؤثر أيضًا على الحلق، مثل سرطان الحنجرة والمريء.

وغالبًا ما يصعب التعرف على سرطان البلعوم الأنفي؛ لأن الأعراض تشبه الحالات الأخرى الأقل خطورة.