الصين تفرض شرطا "غريبا" من أجل استخدام أي هاتف ذكي

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الحكومة الصينية بدأت اعتبارا من يوم 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تطبيق قانون يربط الهويات الحقيقية للمستخدمين بالعالم الرقمي.
ويتوجب على أي شخص يرغب في استخدام الهاتف الذكي، إجراء مسح ضوئي للوجه، لتأكيد هويته ومطابقتها على الهوية المسجلة لصاحب الهاتف نفسه.
China now requires face scans to sign up for phone service https://t.co/2ECXHP9u3z pic.twitter.com/GbzA9nWwYa— Engadget (@engadget) December 2, 2019
وسيكون لزاما على أي شخص يتعاقد لشراء هاتف جديد أو يشتري خطا لخدمات المحمول أن يجري فحصا وجهيا قبل فتح الهاتف، للتحقق من هويته.
وأوضحت السلطات الصينية أن تلك الإجراءات الجديدة، الهدف منها الحد من عمليات الاحتيال، واستخدام متطفلين أو هاكرز أو أشخاص خطرين هواتف مجهولة الهوية.
وينطبق ذلك على تسجيل المستخدم دخوله إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو مواقع الشراء عبر الإنترنت.
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