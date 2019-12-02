بدء تطبيق تقنية تتعرف على المخالفات المرورية عن بعد

بدأت أستراليا في تطبيق تقنية فريدة من نوعها، للتعرف على المخالفات المرورية من داخل سيارتك ومن على بعد، عن طريق خدمات "الذكاء الصناعي".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن أستراليا بدأت في طرح كاميرات بالذكاء الصناعي، لتحديد مواقع السائقين الذين يستخدمون هواتفهم خلال قيادتهم السيارة.

وقالت حكومة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية إن تلك الكاميرات تكشف من يشغلون أي تطبيقات على هاتفهم، حيث تستخدم تلك الكاميرات الذكاء الصناعي لمراجعة الصور ومعرفة طريقة استخدامهم للهواتف، من دون مراجعة أي أشخاص لتلك الصور لعدم خرق خصوصية المستخدمين.

Australia rolls out AI cameras to spot drivers using their phones https://t.co/82KpsMXRGs pic.twitter.com/HZ5ggcZQnw — Engadget (@engadget) December 1, 2019

​وبدأت أستراليا فعلا في تطبيق نظم جديدة للغرامة، اعتمادا على تلك الكاميرات، والتي تبدأ في الأول بالتحذير، ثم فرض غرامة 233 دولارا أمريكيا، و305 دولارات في حالة تنفيذ المخالفة في منطقة مدارس.

وتأمل الحكومة الأسترالية أن تؤدي تلك التقنيات إلى تقليل عدد الحوادث المميتة والقاتلة، مشيرة إلى أنها ستمنع نحو 100 حادث مميت وخطير في غضون 5 سنوات.

وطمأنت السلطات بأن تلك الكاميرات لا تبحث في الوجوه وغير مخصصة للبحث في الوجوه، بل تعمل فقط على كشف المخالفات المرورية من داخل السيارات.