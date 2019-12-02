غسل أسنانك 3 مرات يوميا قد يقلل من خطر إصابتك بقصور في القلب

كشفت دراسة علمية كبرى في كوريا الجنوبية، أن غسل أسنانك بالفرشاة 3 مرات على الأقل يوميا، قد يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة تصل لأكثر من 10%.

وأوضحت أن التنظيف المتكرر بالفرشاة، يقلل من البكتيريا التي تعيش بين الأسنان واللثة، مما يمنعها من دخول مجرى الدم، والتي تتسبب في فشل القلب والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب معدل ضربات غير منتظم للقلب، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفحص العلماء في كوريا الجنوبية العلاقة بين صحة الفم ومشاكل القلب، في دراسة شملت 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما، وذلك خلال خضوعهم لفحص طبي روتيني بين عامي 2003 و2004.

واكتشف العلماء أنه بعد 10 سنوات من متابعة المرضى، إصابات بقصور في القلب بنسبة 5%، والرجفان الأذيني بنسبة 3%.

أما غسل الأسنان بمعدل 3 مرات أو أكثر في اليوم، فقد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور في القلب بنسبة 12% وانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10%.

واستبعدت الدراسة عوامل أخرى تصيب بفشل القلب، منها العمر والجنس، والوضع المالي وممارسة التمارين بانتظام، ومعدل استهلاك الكحول، ومؤشر كتلة الجسم.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور تاي جين سونغ، من جامعة إيوها النسائية في سيئول: "لقد درسنا مجموعة كبيرة من المرضى على مدى فترة طويلة، وهو ما يدعم نتائجنا بقوة".

يشار إلى أن دراسات أخرى، أظهرت أن "سوء نظافة الفم يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم مسببة التهاب في الجسم، ما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب".

وتم نشر الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.