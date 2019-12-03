"ناسا" تعثر على حطام المركبة الهندية "تشاندريان 2" على القمر...صور

أعلنت وكالة "ناسا" العثور على المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 2" التي تحطمت في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، قبل نزولها على سطح القمر بلحظات.

وعثرت الأقمار الصناعية التابعة لوكالة "ناسا" على حطام المحطة المتناثر على مساحة كبيرة، ونشرت صورا تبين موقع الحطام.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf — NASA (@NASA) December 2, 2019

ووجد الحطام الأول على بعد 750 مترا شمال غرب موقع الهبوط المحدد، وفحص المهندس الهندي شانمغا سوبرامانيان، الذي ساعد الوكالة على تحديد مكانه بدقة بعد أن أخذت صورة واسعة للمكان.

وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول، أظهرت صور التقطتها مركبة فضائية تابعة لناسا موقع الهبوط المستهدف للمركبة.

وفي تغريدة للمهندس سوبرامانيان على "تويتر"، قال: "لقد شكرتني وكالة الفضاء ناسا على إيجاد حطام المركبة".

كان من المقرر أن تهبط مركبة "تشاندرايان 2" في القطب الجنوبي للقمر في 7 سبتمبر/أيلول، أي بعد أكثر من شهر من انطلاقها.

واقترب من القمر كالمعتاد حتى حدث خطأ على بعد حوالي 2.1 كم (1.3 ميل) من السطح، قبل لحظات من الهبوط.

وفقدت السفينة الاتصال وهبطت بشدة على بعد حوالي 600 كيلومتر (370 ميلا) من القطب الجنوبي في "تضاريس قاسية نسبيا"، بحسب "سي إن إن".