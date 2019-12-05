قبل نهاية العام... "سامسونغ" تستعد لإطلاق هاتفين بسعر اقتصادي

أكدت تقارير صحفية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تستعد بصورة كبيرة لإطلاق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي مناسب لكل مستخدميها.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن "سامسونغ" ستطلق قريبا هاتفي "غلاكسي إس 10 لايت" و"غلاكسي نوت 10 لايت".

وحصلت بالفعل سامسونغ على شهادات ترخيص "بلوتوث إس 1 جي"، ما يشير إلى إطلاق وشيك لهاتفي "غلاكسي إس 10 لايت" و"غلاكسي نوت 10 لايت".

Samsung Galaxy S10 Lite and Note10 Lite bag Bluetooth certification https://t.co/dA3cU3nmbZ pic.twitter.com/c3rz8a3xy6 — Kimnet Media (@KimnetMedia) December 5, 2019

​ولم تكشف "سامسونغ" رسميا عن تفاصيل الهاتفين متوسطي السعر، لكن تسريبات أشارت إلى أن "نوت 10 لايت" سيتمتع بمعالج من نوع "آكسيونز 98".

كما كشفت صور مسربة أن الهاتفين سيتم دعمهما بكاميرا أمامية "سيلفي" أصغر حجما ولكن بنفس الدقة والإمكانيات.

Samsung Galaxy S10 Lite and Note10 Lite bag Bluetooth certification https://t.co/U5zmT1zSgg pic.twitter.com/HYFZN8qYgu — hellotechnology (@hellotech_) December 5, 2019

​وسيتم دعم هاتفي سامسونغ بشاشة لمسية يتراوح قياسها ما بين 6.5 و6.7 بوصة، بدقة فائقة الجودة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة اللمسية.

كما سيتم دعم "غلاكسي نوت 10 لايت" بقلم إلكتروني "إس بين" مشابه بصورة كبيرة للنسخة الأعلى من الهاتف.