تسجيل
18:34 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    رجل يمر بجانب شاشة فيسبوك

    تحقيق يكشف كيف تتحرك "مصانع الكراهية ضد الإسلام" داخل "فيسبوك" لجني الأموال

    © AP Photo / Martin Meissner
    علوم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104357/03/1043570314.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/201912061043637266-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/

    كشف تحقيق استقصائي جديد كيف تجني شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" أرباحها من خلال "صناعة الكراهية" ضد الإسلام.

    نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ما وصفتها بـ"المؤامرة السرية" التي تمكنت من خلالها مجموعة من أكبر تنظيمات وصفحات اليمين المتطرف من السيطرة على موقع "فيسبوك"، وبث الكراهية ضد الإسلام، مقابل تحقيق "فيسبوك" للأرباح.

    مؤامرة منظمة

    ورصد التحقيق الاستقصائي، ما وصفه بإدارة مجموعة من الحسابات الغامضة التي تتخذ من إسرائيل وأمريكا وأستراليا وبريطانيا وكندا والنمسا وإسرائيل ونيجيريا مقرا لها لإدارة المئات من الصفحات ذات الفكر اليميني المتطرف التي يتابعها الملايين، من أجل بث رسائل تبث الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين وذوي الأصول المسلمة في الدول الأوروبية والغربية.

    عالم فيسبوك
    CC0
    لأول مرة... فيسبوك تصدر إشعارا لتصحيح منشور بطلب من حكومة سنغافورة
    واكتشفت "الغارديان" أن من يديروا تلك الحسابات عبر فيسبوك كان يخاطبون عدد كبير من مديري الصفحات الأخرى التي تحمل الفكر اليميني في محاولة لاستمالتهم من أجل بث الخطاب المعادي للإسلام، وعرضت عليهم مقابل مادي لنشر ذلك الخطاب، ووصل الأمر إلى تهديد آخرين بالقتل إذا لم يمتثلوا لهم.

    حشد الترافيك

    وتستخدم تلك المجموعات شبكات مؤلفة من 21 صفحة تقريبا، لإخراج أكثر من ألف منشور مزيف بصورة أسبوعية يصل لأكثر من مليون متابع، ويتم توجيه حملات دعائية كبيرة تجاهها، ويتم من خلالها إعادة توجيه الجمهور إلى 10 مواقع أخرى كثيفة الإعلانات لجني المزيد من الأرباح عن طريق حشد المزيد من حركة المرور "ترافيك" على تلك المواقع.

    واستهدف عدد كبير من المنشورات تشويه صورة عدد من السياسيين ذوي الأصول الإسلامية، مثل عمدة لندن، صادق خان، وعضوة الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، كما ساهمت في صعود شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة في أستراليا وكندا وبريطانيا وأمريكا.

    ​كما استهدفت تلك الشبكة أيضا عدد من السياسيين اليساريين المعاديين لخطابات الكراهية تلك، مثل زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، بتوزيع منشور مزيف يقول فيه "اليهود كانوا مصدر الإرهاب العالمي"، ومنشور مزيف آخر لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يقول فيه: "يمكن لداعش أن يغزو كندا".

    المصيبة الأكبر

    ورصدت "الغارديان" ما وصفتها بـ"المصيبة الأكبر"، وهو فشل "فيسبوك" أو رفضه منع الممثلين السريين من استخدام منصته لإدارة حملات التضليل والكراهية المنظمة تلك.

    وقالت الصحيفة البريطانية: "علمت فيسبوك بوجود تلك المؤامرة وانتشار تلك الشبكات السرية، ولكن لم تتحرك لأن تلك المنظمات تدفع حملات إعلانية ودعائية ضخمة جدا، ولم تضع أية عقاب بحقها".

     وأشارت "الغارديان" إلى أنها عندما أبلغت "فيسبوك" بما توصلت له في التحقيق، قامت الشبكة بإزالة عدد من الصفحات "الهامشية"، التي لا تؤثر على مديري تلك الحملات المنظمة.

    وقال المتحدث الرسمي لـ"فيسبوك": "هذه الصفحات والحسابات، إذا ما كانت انتهكت سياستنا لدفع الناس إلى مواقع خارج النظام الأساسي لشبكتنا، سنقوم بحظرها بالطبع".

    وتابع "لن نسمح لأية جهة أن تشوه صورة آخرين، أو تبث خطابا معاديا لهم، وسنعمل على تحسين قدراتنا لمواجهة أي تكتيكات خداع جديدة".

    لكن هذا التعليق من "فيسبوك"، قالت "الغارديان" إنه لم يوقف تلك الشبكات عن تهديد أول سيناتور أسترالية من أصول مسلمة، مهرين فاروقي، من التعرض لحملة تشويه عنيفة من 10 صفحات هددت نحو 500 ألف من المتابعين لها على "فيسبوك"، بعدد من الرسائل العنصرية والتهديدات الخطيرة، بسبب تصريحاته ضد العنصرية في البرلمان.

    ​وقالت فاروقي: "ذلك مستوى جديد جدا من التنظيم والتنسيق في ممارسات اليمين المتطرف، ويبدو أن شبكات التواصل الاجتماع تغض الطرف عنهم، سماحها بهذا القدر من المشاركات العنصرية والمضللة، يوحي بأنها تستفيد من خطاب الكراهية المنتشر".

    أرقام مفزعة

    ورصدت الغارديان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، فقط انتشار أكثر من 6795 منشور مزيف عن الإسلام، تلقت تلك المنشورات أكثر من 846 ألف و244 إعجاب أو مشاركة أو تعليق.

    لكن الأخطر، والقول للصحيفة، أن تلك المنشورات حظت بـ165 ألف مشاركة، وجذبت 14.3 مليون إعجاب.

    ​وعملت "الغارديان" مع باحثين في مركز أبحاث الوسائط الرقمية في جامعة "كوينزلاند" للتكنولوجيا، الذين أجروا تحليلا للترتيب، الذي ظهرت به المشاركات المتطابقة في صفحات الفيسبوك التي تدير تلك الحملات.

    ولكن توصلت "الغارديان" إلى أنه يبدو أن الغرض الأساسي من تلك الحملة، ليس سياسيا فقط، بل هو "سياسي – تجاري"، حيث تسعى تلك الصفحات لاستغلال "اليمين المتطرف" وتنامي مشاعر الكراهية ضد الإسلام، من أجل نقل أولئك الأشخاص إلى مواقعهم، التي يربحوا من خلالها الأموال عن طريق الإعلانات المتكثفة وزيادة "الترافيك".

    انظر أيضا:

    آثار الشرق المنهوبة تباع على "فيسبوك"
    عطل يضرب "فيسبوك" في معظم دول العالم
    "ماسنجر" ينضم إلى الانهيار الكبير الذي تعرض له فيسبوك اليوم
    لأول مرة... فيسبوك تصدر إشعارا لتصحيح منشور بطلب من حكومة سنغافورة
    الكلمات الدلالية:
    facebook, اخبار فيسبوك, حساب فيسبوك, موقع فيسبوك, حذف فيسبوك, فيسبوك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته يمتطيان الخيول في المنطقة الجبلية بايكتو، كوريا الشمالية 4 ديسمبر 2019
    انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شخصية في الوسط... مجلة تايم تنشر زيلينسكي على غلافها
    "رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك