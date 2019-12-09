ضوابط أكثر تشددا... "آبل" تستعد لطرح تحديث جديد على هواتف "آيفون"

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن "آبل" ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثا جديدا لنظام تشغيل "آي أو إس 13.3"، والذي سيتم ضوابط أكثر تشددا.
وسيركز التحديث الجديد على آيفون على الضوابط التي تمكنها "آبل" للأبوين على أبنائهم، لضمان خصوصيتهم وعدم استخدامهم الهواتف الذكية بشكل يضر خصوصيتهم أو ينتهكها، بالإضافة إلى دعمه مفاتيح أمان أكثر قوة.
Test: 16 Parental Control Apps for Android & Apple iOS - https://t.co/SYZdB3hqIe pic.twitter.com/YiKXsL50OT— AV-TEST GmbH (@avtestorg) August 28, 2017
ومن المتوقع أن تبدأ "آبل" في طرح التحديث الجديد على هواتف "آيفون" بدءا من يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.
ويمنح تحديث "آيفون" الجديد الأبوين القدرة على تقييد الوصول إلى جهات الاتصال في وقت معين، بحيث يمكنهم تحديد من يستطيع الأطفال التحدث معهم ومتى يتحدثون معهم سواء عن طريق المكالمات الصوتية أو المكالمات المرئية أو بخاصية "فيس تايم".
@WSJ : Parental controls from device makers have gotten so advanced, parents can manage the bulk of their kids’ online activity from the palm of their hand— NAMLE (@MediaLiteracyEd) September 17, 2019
@JulieJargon https://t.co/9M85xpQSCO #parents #parentingtips #apple #ios #iphone #android #amazonecho #Kindle pic.twitter.com/NEJYVcOe2H
وستمكن تلك الميزة الأبوين من إمكانية منع الأطفال من إجراء محادثات الفيديو مع أصدقائهم طوال الليل مثلا.
كما سيقدم تحديث "آيفون" مفاتيح أمان جديدة أطلقت عليها اسم "FIDO2"، والتي تسمح بتسجيل الدخول لحسابات مختلفة من دون تسجيل كلمة مرور، مع ضمان عدم اختراقها من أي متطفلين.
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