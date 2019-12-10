"روسكوسموس" تقترح خيارين للصاروخ الذي سيحلق إلى القمر

أعلن دميتري تشيركين، المدير العام لمنظمة "أغات"، أنه تم تقديم مفهومين لبرنامج الصاروخ الحامل الفائق الثقل للحصول على موافقة الحكومة.

وقال تشيركين لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، تم تقديم برنامج الصاروخ الحامل الثقيل إلى الحكومة، ومن الصعب القول بأي شكل سيتم إقراره. هناك خياران. الحد الأدنى هو 700 مليار روبل، والحد الأقصى يزيد قليلاً عن تريليون روبل".

مؤسسة آغات هي المعهد المالي لـ "روسكوسموس" التي تتمتع بخبرة اقتصادية في مشاريع صناعة الصواريخ والفضاء. في وقت سابق، وجد المعهد أن إنشاء صاروخ ثقيل للغاية يتطلب ما لا يقل عن 700 مليار روبل.

في وقت سابق، ذكرت مصادر وكالة "سبوتنيك" في صناعة الفضاء والصواريخ أن روسكوسموس كانت تصمم صاروخ ينيسيي الفائق الثقل ونسخته الأكثر حملًا "دون". الأول قادر على إيصال حمولات تزن 100 طن على الأقل في مدار أرضي منخفض، و27 طنًا إلى القمر. الثاني - أقوى - 140 طن و33 طنا، على التوالي.

يجب استخدام الصواريخ لإطلاق مركبة النقل المأهولة "أوريول" والتي يبلغ وزنها 20 طنًا ومجمع الهبوط والإقلاع إلى سطح القمر الذي يصل وزنه إلى 27 طنًا ووحدات قاعدة القمر التي يتراوح وزنها بين 27 و 32 طنًا. قبل قرار إنشاء صاروخ فائق القوة، كان من المخطط أن يدرس القمر بمساعدة عدة عمليات إطلاق لصواريخ أنغارا الثقيلة، وجمع الوحدات اللازمة في مدار الأرض المنخفض ومن ثم إيصالها إلى القمر.

وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إنشاء صاروخ ثقيل للغاية في أوائل عام 2018. من المقرر أن يتم الإطلاق الأول في عام 2028، ومن المقرر بناء مجمع الإطلاق في المحطة الفضائية "فوستوتشني".