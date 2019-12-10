"جيميل" تطرح تحديثا يسمح بميزة غريبة غير مسبوقة

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل" يسمح بميزة جديدة، غريبة وغير مسبوقة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن تحديث "جيميل" الجديد سيسمح، لأول مرة، بإمكانية إرفاق رسائل بريد إلكتروني برسائل أخرى دون حاجة إلى تحميلها أولًا.

ولا يحتاج المستخدم إلا لسحب وإفلات رسالة بريد إلكتروني، أو أكثر، عبر "جيميل" في نافذة "إنشاء"، لتصبح جاهزةً تماماً للإرسال.

No more forwarding horror as Gmail now lets you attach multiple emails to a mailhttps://t.co/KTZtjBNN3Q pic.twitter.com/iol8mFMZeJ — Livemint (@livemint) December 10, 2019

​ويمكن كذلك تحديد رسالة بريد إلكتروني أو أكثر، ثم استخدام زر القائمة الثلاثي النقاط، وتحديد "إعادة توجيه كمرفق".

ويمكن بتلك الطريقة إعادة توجيه أكثر من رسالة مختلفة، متعلقة بموضوع واحد مثلًا، في رسالة بريد إلكتروني واحدة، بدلًا من إرسال كل واحدة منها منفصلة، ما قد يسبب تكدسًا في البريد الإلكتروني وصعوبة في مطالعة كل الرسائل دفعةً واحدةً.

You can now email your emails in Gmail.



Gmail is getting an upgrade. The mailing system will soon allow its users to send emails as attachments without having to forward or download them first. Or as Google puts it, “You can now attach emails to other emails in Gmail.” pic.twitter.com/Ieg0o5OtOs — Mulumbwe Kazilimani (@mpk_y2k) December 10, 2019

​ويتيح إرسال رسائل البريد الإلكتروني كمرفقات، أيضا، كتابة رسالة تلخيصية للمستلمين، وتجهيزهم لما سيقرؤونه في تلك الرسائل.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ تلك الميزة بدءًا من اليوم على بريد "جيميل"، وستصل لكل المستخدمين حول العالم بحلول يوم 21 يناير/ كانون الثاني 2020.