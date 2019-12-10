رمز الخصوبة في الحضارات القديمة... تعرف على فوائد الرمان للنساء

لطالما اكتسبت ثمرة الرمان شهرة كبيرة منذ القدم حيث تعود أولى زراعاتها لـ4000 عام وسميت بـ"التفاحة الصينية"، حتى أنها كانت رمزا للخصوبة لدى عدد من الحضارات والثقافات القديمة كالزرادشتية.

تتعدد فوائد الرمان وتتنوع لتصبح كالدواء وبخاصة لدى النساء، فعندما تبلغ النساء منتصف العمر يبدأن التعامل مع أعراض انقطاع الدورة، التي قد تظهر في صورة فقدان العظام، والاكتئاب، وتغيرات الحالة المزاجية، وتراجع مستويات الأستروجين.

إلى أن تناول كوب من عصير الرمان أو تناول بضع حبات من الرمان يساعد على التخلص من بعض الأمراض، بحسب مانشر موقع naturalnews الأمريكي.

الرمان لتحسين عمل القلب

تزيد حالات الوفاة لدى النساء بسبب أمراض الشرايين التاجية في القلب الى الضعفين او ثلاثة أضعاف بعد الوصول الى "سن اليأس".

إلى أن الرمان بما يحتويه من مكونات يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، حيث يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمنع تأكسد الكوليسترول الضار.

حيث وجد الباحثون أن شرب كوب من عصير الرمان يوميا قد لا يخفض ضغط الدم فقط، لكنه يقلل أيضا من تأكسد الكوليسترول ويعكس تراكمه في الشرايين.

وبحسب دراسة فإن تناول 227 غرام من عصير الرمان بشكل يومي على مدار 3 أشهر، يساعد في زيادة تدفق الأكسجين إلى عضلات القلب لدى مرضى الشرايين التاجية.

الرمان لمحاربة هشاشة العظام

عند وصول النساء لـ"سن اليأس" تقل بشكل كبير مستويات هرمون الأستروجين لدى النساء، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على أجساد النساء ومنها هشاشة العظام.

وفي إختبار أجري على الفئران وجد الباحثون أن إناث الفئران التي نزعت مبايضها تزداد هشاشة العظام لديها سريعا، وهشاشة العظام بطبيعة الحال أحد أعراض سن اليأس.

ليقدم الباحثون مستخلصا من عصير الرمان على مدار أسبوعين، ليلاحظ العلماء بأن الكثير من المعادن المفقودة عادت إلى العظام.

الرمان لتحسين الحالة المزاجية

تعتبر الحالة النفسية والمزاجية إحدى اكثر الحالات شيوعا لدى النساء في مرحلة "سن اليأس"، بسبب التغيرات الهرمونية.

وبحسب دراسة يابانية أجريت على الفئران، فإنه تم تقديم القليل من الرمان ساهم برفع الحالة النفسية لها.