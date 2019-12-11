تحليق ناجح لأول طائرة تعمل كليا بالطاقة الكهربائية... فيديو وصور

ينتقل العالم بشكل تدريجي من استخدام الوقود العادي إلى الشحن الكهربائي، كون الأخير صديق للبيئة واقتصادي، بالإضافة إلى التخلص بشكل نهائي من ظاهرة الاحتباس الحراري.

انطلقت في كندا أول رحلة جوية لطائرة تعمل كليا بالطاقة الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف الوقود وانبعاثات الكربون.

وحلقت الطائرة الكهربائية، وهي من طراز"DHC-2 de Havilland Beaver" وتتسع لستة ركاب، لمدة 15 دقيقة، أمس الثلاثاء، فوق نهر" فريزر" بالقرب من مطار فانكوفر الدولي، في حين شاهد الحدث الفريد نحو مئة شخص كانوا على الأرض. وفقا لموقع "الحرة".

Today, we made history. Launching the world’s first electric commercial aircraft retrofitted with a 750 horsepower all-electric magni500 propulsion system. Thank you to our amazing maintenance team and our partners at @MagniX for all your efforts! Together, we did it! 👏 #ePlane pic.twitter.com/Rhw35BRnqB — Harbour Air Seaplanes (@HarbourAirLtd) December 10, 2019

ونشرت الشركة تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" جاء فيها: "لقد صنعنا التاريخ بإطلاق أول طائرة تجارية كهربائية في العالم تم تحديثها باستخدام محرك كهربائي".

وأشار روي غانزارسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغني أكس" الأسترالية التي صممت محرك الطائرة: "هذا يثبت إمكانية نجاح الطيران التجاري الذي يعمل كليا بالطاقة الكهربائية".

وأضاف غانزارسكي إن هذه التقنية ستؤدي إلى خفض تكاليف شركات الطيران بشكل كبير، وخفض مستوى الانبعاثات إلى "الصفر"، واعتبر أن التجربة تعد إيذانا ببدء "عصر الطيران الكهربائي".

وتسعى شركة الطيران الكندية "هاربور إير" التي أشرفت على التجربة، إلى جعل أسطولها يعمل كليا بالطاقة الكهربائية في المستقبل، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التجارب وموافقة المشرعين على المحرك الجديد.

Successful taxi and skip test completed along the Fraser River today. We're excited and ready for the first flight tomorrow! #ePlane #FlyHA @MagniX pic.twitter.com/HBhWXObfNV — Harbour Air Seaplanes (@HarbourAirLtd) December 9, 2019

يشار إلى أن الطائرات المدنية تعتبر من أكبر مصادر انبعاثات الكربون، مع تزايد عدد مستخدمي السفر جوا حول العالم. وقد دعت "منظمة الطيران المدني الدولي" إلى استخدام محركات تعمل بالوقود الحيوي، وتخفيف أوزان الطائرات للتغلب على مشكلة استهلاك الوقود.

The world’s first #ePlane - a true sight to see! ✨We’re still buzzing from the success of this morning. Thank you to everyone who tuned in and came down to our terminal to witness history! pic.twitter.com/KGO7xQ4hir — Harbour Air Seaplanes (@HarbourAirLtd) December 10, 2019

وتتوجه الكثير من شركات السيارات إلى استبدال السيارات بأخرى كهربائية، نظرا لفوائدها الكبيرة، فوفقا لدراسات التلوث الأخيرة فإن 4.9% إلى 11% من الوفيات في الفئة العمرية بين 60 إلى 69 سنة هي بسبب الجسيمات المعلقة، وتعد وسائل النقل البري المصدر الثاني لهذه الجسيمات.