لن تفسد ما يسعدك... "تويتر" تعلن عن تغييرات كبرى

أعلنت منصة "تويتر" عن جملة تغييرات كبرى في موقعها وتطبيقها، وصفت بأنها "لن تفسد ما يسعد مستخدميها".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تغييرات تويتر الكبرى تتضمن تحديث في بنية الموقع، بحيث لا تفسد جودة الصور المرفوعة على الموقع.

وقال نولان أوبراين، المهندس عبر "تويتر" إن هذا الخبر سيسعد بصورة كبرى المصورين ومن يسعون أن تظهر لقطاتهم بالطريقة الأجمل والأفضل عبر "تويتر".

Starting today, Twitter will preserve JPEGs as they are encoded for upload on Twitter for Web. (Caveat, cannot have EXIF orientation)



For example: the attached photo is actually a guetzli encoded JPEG at 97% quality with no chroma subsampling.https://t.co/1u37vTopkY pic.twitter.com/Eyq67nfM0E — Nolan O'Brien (@NolanOBrien) December 11, 2019

​وتابع قائلا "من الآن سيتم الحفاظ على ترميز الصور بصيغة JPEG، التي يتم تحميلها على تويتر، ولن يتم تشفيرها وتقليل جودتها، وستظل بنفس الجودة المرفوعة بها، مع تغيير البنية بحيث لا تؤثر على سرعة تحميل الصورة أو التغريدة أو الموقع".

ولكن أشار إلى أنه لن يتمكن المستخدم من رؤية الصورة كاملة بكل جودتها عبر منصة "تويتر"، إلا عند النقر فوق الصورة، للحصول على أبعادها الكاملة، وستظل في البداية ظاهرة بطريقة مصغرة.

كما ستعرض الطريقة الجديدة أيضا كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصورة، مثل متى وأين تم التقاطها ومن يمتلك الحقوق الخاصة بها ومصورها، وما إلى ذلك من معلومات.