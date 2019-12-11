العثور على نبات في الصحراء يتغذى على الضباب

عثر علماء ألمان، في صحراء أتاكاما في التشيلي، على نباتات يمكن أن تتغذى على الضباب؛ وتم نشر اكتشافهم عبر صفحات مجلة "Geobiology"

وفي التفاصيل، قام علماء ألمان برحلة استكشافية إلى صحراء أتاكاما التشيلية، التي تعد الأكثر جفافا في العالم، حيث يتم فيها اختبار المسابير التي يتم إرسالها إلى المريخ، كون مناخها قريب جدا للمناخ على سطح المريخ.

ويبلغ متوسط هطول الأمطار 1 ملم سنويا، ولكن بعض الكائنات الحية الدقيقة والنباتات قادرة على البقاء في مثل هذه الظروف. هذا وحدد علماء الأحياء الفطريات والأشنيات (كائنات تعايشية تتكون من ترافق بين الطحالب الخضراء المجهرية أو الجراثيم الزرقاء)، التي تغطي سطح الحجارة الموجودة بعيدا عن مصادر الرطوبة.

حيث وجدوا أنها تتغذى على الضباب المشبع بالرطوبة من المحيط، الشيء الذي يؤدي دعم دورتها الحياتية، وفق موقع "وان".

ونتيجة للتحاليل المخبرية، تبين أن هذه الكائنات الحية تعيش على نسبة رطوبة تبلغ 0.25 ملم من الماء، كما تبين أنها تمتلك خيوط فطرية تغرزها تحت الأرض لمنع فقدان النيتروجين.