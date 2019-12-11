جعلت الديناصورات "تنتف" نفسها... فيديو يوثق أقدم "قملة" في التاريخ بجانب ديناصور

يبدو أن الديناصورات قد عانت الأمرين أيضا، فالآفة التي تصيب عادة طلاب المدارس بسبب سوء رعاية أولياء أمورهم، أصابت أيضا الديناصورات وسببت لها إزعاجات كبيرة.

فقد تم العثور على عشرة حشرات دقيقة تشبه القمل، إلى جانب ريشة ديناصور، محفوظين ضمن قطعتين متحجرتين من العمبر في مقاطعة كاشين شمال ميانمار.

وبحسب العلماء فإن هذه الحشرات يعود تاريخها إلى ما قبل 100 مليون عام، وتسمى هذه الحشرات باسم "Mesophthirus engeli" ويبلغ طولها 0.2 مليمتر، أي ضعف شعر الإنسان، ونوه الباحثون أن أفواهها ليست متطورة مثل أفواه القمل الحديث، وتتمتع بشعر طويل ومخالب، وتظهر لأول مرة تاريخ تطور حشرات القمل في العالم.

ونشرت مجلة "Nature" أمس الثلاثاء، أول دليل على أن هذه الحشرات تتغذى على ريش الديناصورات، أو ربما تمتص من دمائها.

وينتشر في الثقافة العامة أن الديناصورات تكسوها طبقة جلدية سميكة، في حين أن بعض العلماء قد أكدوا أن الكثير منها كان مغطى بطبقات من الريش، لكن التلف الموجود في الأحافير لم يمكن العلماء من تحديد طريقة تعامل الديناصورات الريشية مع القمل، أو الإجابة عن السؤال؛ هل عانى الديناصور من القمل كالطيور اليوم؟

ونوه العلماء إلى أنه من الممكن أن هذا القمل يتغذى فقط على الريش، وعاش عليه، ذلك جعل الديناصورات تتصرف بطريقة مشابهة لطريقة تصرف الطيور اليوم، عندما تنتف ريشها للتخلص من آثارها المزعجة.

وأكد العلماء نظريتهم من خلال معاينة أرجل القمل القصيرة جدا، والأعين الصغيرة، والمستشعرات القصيرة، ما يؤكد أنها، لا تمشي لمسافات طويلة أو بسرعة، بل يثبت انتمائها لفصيلة القمل.