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09:26 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ضغط الدم

    بعيدا عن الأدوية...أطعمة ومشروبات تخفض ضغط الدم طبيعيا

    © REUTERS / LUCY NICHOLSON
    علوم
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    يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في ضغط الدم، الأمر الذي يدفعهم وبشكل تلقائي إلى مراجعة الأطباء الذين لا يتوانون عن وصف عدد من الأدوية من أجل تحسين مشاكل الضغط سواء المرتفع أو المنخفض.

    يتبع مرضى ضغط الدم في علاجهم على وصفة طبية يقوم بتقديمها لهم الطبيب المختص، الأمر الذي يتحتم عليهم بتناول عدد من الأدوية في أوقات محددة.

    إلا أن الكثير من الأشخاص يكرهون بشكل أو بآخر تناول هذه الأدوية، الأمر الذي يدفعهم لطرق بديلة، وبحسب موقع naturalnews الأمريكي، فإن عددا من المشوربات أو الأطعمة يمكن أن تكون بديلا جيدا لهذه الأدوية.

    قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تخفض ضغط الدم طبيعيا

    1-الخضروات الورقية: كالجرجير والسبانخ وأوراق اللفت والشمندر، تحتوي على الكثير من البوتاسيوم، العنصر الغذائي الذي يلعب دورا طبيعيا في تخفيض ضغط الدم، من خلال موزانة الإليكتروليتات الموجودة في الجسم ومساعدة الكليتين في التخلص من الصوديوم الزائد.

    بالإضافة لاحتواء هذه الخضراوات على عنصر المغنسيوم الذي يساهم بتوسيع شرايين الدم الأمر الذي يساهم بتخفيض ضغط الدم.

    2-التوت: والتي يدخل في تصنيفها أيضا الفراولة والتوت الأزرق، والغني  بالبوليفينولات وفيتامين C، اللذين يساعدان على محاربة الالتهابات في الشرايين.

    فتناول التوت مرتين يوميا على مدار 8 أسابيع يساهم خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بدرجة خفيفة من ارتفاع ضغط الدم.

    3- الشوفان: حيث يحتوي على نوع خاص من الألياف يعرف بـ"بيتا جلوكان"، يساعد على خفض ضغط الدم.

    4-الفاصولياء والعدس: حيث يعتبران من أهم مصادر البوتاسيوم والمغنسيوم، اللذين يساهمان بتوسيع شرايين الدم وخفض الضغط.

    5-عصير الشمندر: يساهم تناول هذا العصير بانتظام على التحكم بضغط الدم، لاحتوائه على النترات بالإضافة لغناه بالبوتاسيوم والمغنسيوم.

    6-سمك السلمون: يحتوي السلمون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، بالإضافة للبوتاسيوم والبروتين.

    7-زيت الزيتون: حيث يعتبر من العناصر التي تساهم في خفض ضغط الدم لما يحتويه من عناصر مغذية.

    8-الفستق: تناول الفستق لمرة واحدة يساهم بخفض ضغط الدم لـ4,8 درجة، بحسب دراسة نشرتها مجلة Hypertension.

    9-بذور الكتان: تعد بذور الكتان غنية بالألياف وتساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ويتم تناولها من خلال إضافتها في العصائر بشكل تمون فيها مطحونة.

    11-عصير الرمان: تناول 140 إلى 312 غراما من عصير الرمان يوميا أن يساعد في خفض ضغط الدم.

    12-الثوم: حيث يحتوي على مركب الأليسين المسؤول عن خفض ضغط الدم، ويفضل تناول الثوم أن تتناوله نيئا وليس مطهوا، وذلك لاحتوائه على قدر أكبر من الأليسين.

    13-مشروب الكركديه:  حيث يحسن تدفق الدم ويقلل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

    14-الشوكولا الداكنة: يعرف هذا النوع بأنه غني بالبوليفينولات التي يمكنها خفض ضغط الدم بنقطتين في المتوسط.

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    الصحة, علاج, طعام, أدوية, علاج ضغط الدم, ضغط الدم
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