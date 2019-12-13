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15:40 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    طلاء السيارات

    حماية فعالة لقطع وأجزاء السيارات

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    علوم
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    ابتكر العلماء في الجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس" طلاءً واقيًا فعالًا لمنع تآكل قطع وأجزاء السيارات والآلات.

    تبين من خلال التجارب إن الطلاء الواقي يحمي قطع السيارات وأجزاء الآلات وأدوات معالجة المعادن من الاهتراء والأكسدة والتآكل. حيث تتيح عملية استخدام هذا الطلاء تحسين خصائص المواد الأساسية وزيادة العمر التشغيلي لأدوات الطحن وقطع الألواح والمثاقب والمساحل والقوالب وأجزاء من وحدات الاحتكاك المحملة للغاية (المحامل والأعمدة والتروس ومغيرات علبة السرعة).

    وقد علق البرفسور يفغيني ليفاشوف، رئيس قسم تعدين المسحوق والطلاء الوظيفي في الجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية، قائلاً:

    "إن الهدف من هذا العمل هو إنتاج طلاء واقي من Ti-Al-Ni-CN،و الذي يمكن تطبيقه على القطع المعدنية في حجرة مفرغة باستخدام تقنية ترسيب البلازما الأيونية. المسألة تكمن في أنه تحت تأثير تفريغ الغاز الكهربائي، يزيل تدفق أيونات الأرغون ذرات التيتانيوم والنيكل والألمنيوم من سطح الكاثود الخزفي TiC-NiAl.

    في هذه الأثناء تنتقل الذرات إلى سطح القطعة، وتتفاعل مع النيتروجين وتشكل طبقة واقية صلبة مقاومة للاهتراء تتمتع ببنية نانوية. ومن أجل تحليل تركيب وبنية الطلاء تم استخدام الأساليب الحديثة، والحديث يدور عن التحليل المجهري الإلكتروني وتحليل الطور بالأشعة السينية والتحليل الطيفي لتفريغ الضوء وقياس عمق المسافة البادئة النانوية لتحديد الصلابة والمعامل المرن واختبار الخدش لقياس التصاق الطلاء بالأداة".

    وبحسب قول البرفسور، فإن الأهمية العملية لهذا البحث تكمن في زيادة فعالية معالجة المعادن، من خلال انخفاض عامل الاحتكاك في منطقة القطع، وزيادة مقاومة التآكل والاستقرار الحراري للطلاء، وانخفاض انبعاثات الشوائب الضارة في الغلاف الجوي (بفضل التخلي عن مواد التشحيم وسوائل التبريد).

    بعد ذلك، سيقوم العلماء بتحسين بنية الطلاء وتقنيات التطبيق الخاصة. ويُعد استخدام هذا الطلاء مهماً لتطبيق طلاء المغنطرون النبضي المتدفق بقوة عالية تصل إلى مئات وآلاف الكيلووات. وبحسب رأي معدي هذه الدراسة، سوف تزيد هذه الطريقة بشكل كبير من كثافة الطلاء وضمان متانة الربط القياسية على سطح القطعة (على حساب تشكل طبقات الانتشار الزائفة الممتدة، في الواجهة، والتي تحتوي على كل من عناصر الطلاء والركائز).

    الجدير بالذكر أن نتائج الدراسة هذه تم نشرها في المجلة العلمية المعروفة Ceramics International.

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