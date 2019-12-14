بشرى لمرضى السكري... طرح مضخة إنسولين "تنبؤية"

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الجمعة، على جهاز ذكي جديد، قادر على ضبط جرعات الأنسولين لدى مرضى السكري بصورة تلقائية.

والجهاز الذكي اسمه "تاندم تي: سليم إكس 2"، ويتميز بأنه يوفر جرعات صحيحة ومناسبة من الأنسولين لمرضى داء السكري من النوع 1، وفقا لقراءاته لمستوى الغلوكوز في الدم، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

ويتعين على العديد من مرضى السكر حاليا، ضبط كمية الأنسولين التي يتلقونها على مدار اليوم وتعديلها بصورة يدوية، لكن مع هذا النوع من الأجهزة الذكية، الذي يسمى "نظام الحلقة المغلقة"، يمكن للمستخدمين بدلا من ذلك الاعتماد عليه للضبط حسب الحاجة.

وتعتبر خوارزمية "تاندم" هي أول برنامج لضبط جرعات الأنسولين يعمل بنظام "كونترول – آي كيو"، يتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

يشار إلى أنه لا يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1، إنتاج الأنسولين الخاص بهم، والذي ينظم نسبة السكر في الدم (ويعرف أيضا باسم الغلوكوز) ، لذلك يحتاجون إلى الحصول عليه من مصدر خارجي يوميا.

وكانت دراسة سريرية استمرت 6 أشهر، والتي نشرت مؤخرا في مجلة نيو إنغلند" الطبية، أظهرت أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، الذين يستخدمون جهاز التحكم في معدل الأنسولين "تاندم تي: سليم إكس 2"، لديهم عدد أقل من نسبة السكر في الدم، سواء مرتفعة أو منخفضة، وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين يضبطون الأنسولين يدويا.

وسيتم طرح جهاز "تاندم تي: سليم إكس 2" بالأسواق ابتداءا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.