بشرى لمرضى السكري... طرح مضخة إنسولين "تنبؤية"

والجهاز الذكي اسمه "تاندم تي: سليم إكس 2"، ويتميز بأنه يوفر جرعات صحيحة ومناسبة من الأنسولين لمرضى داء السكري من النوع 1، وفقا لقراءاته لمستوى الغلوكوز في الدم، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.
وتعتبر خوارزمية "تاندم" هي أول برنامج لضبط جرعات الأنسولين يعمل بنظام "كونترول – آي كيو"، يتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
FDA authorizes Tandem’s t:Slim X2 as first “Interoperable” Insulin Pump#insulinpump #Healthcare #UMIhttps://t.co/NKNzBQgzTl pic.twitter.com/fboQtPEOkd— UnivDatos Market Insights (UMI) (@univ_datos) March 4, 2019
يشار إلى أنه لا يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1، إنتاج الأنسولين الخاص بهم، والذي ينظم نسبة السكر في الدم (ويعرف أيضا باسم الغلوكوز) ، لذلك يحتاجون إلى الحصول عليه من مصدر خارجي يوميا.
وكانت دراسة سريرية استمرت 6 أشهر، والتي نشرت مؤخرا في مجلة نيو إنغلند" الطبية، أظهرت أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، الذين يستخدمون جهاز التحكم في معدل الأنسولين "تاندم تي: سليم إكس 2"، لديهم عدد أقل من نسبة السكر في الدم، سواء مرتفعة أو منخفضة، وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين يضبطون الأنسولين يدويا.
وسيتم طرح جهاز "تاندم تي: سليم إكس 2" بالأسواق ابتداءا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
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