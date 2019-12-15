"واتسآب" تطرح تحديثا يسهل التعامل للشركات

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" إن التحديث الجديد لواتسآب تم طرحه على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد".

وسيسمح تحديث "واتسآب بزنس" بتقديم "بطاقات معلومات" تقدم المعلومات الأساسية للشركات، والتي يمكن لأي مستخدم الإطلاع عليها بسهولة قبل التواصل مع الشركة.

📝 WhatsApp Business beta for iOS 2.19.110.21: what's new?



Important update: New Launch Screen, Labels, Chat cell and some icons redesigned and Dark Bubbles preview for iOS users! 🔥 https://t.co/hxJwBzeQnY



NOTE: The Dark Mode feature will be available in future. — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 15, 2019

​ووضع "واتسآب" الأيقونة الجديد الخاصة ببطاقة المعلومات، بجوار علامة التبويب الرئيسية "الكاميرا" الموجودة في أعلى التطبيق.

وسيساعد التحديث الجديد، حسابات الأعمال المعنية في مشاركة معلوماتهم عن أنفسهم بسهولة لكل مستخدمي "واتسآب".