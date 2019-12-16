"غوغل" تتحرك لإيقاف تحديث "خطير" يدمر بياناتك

تحركت شركة "غوغل" الأمريكية بصورة عاجلة من أجل إيقاف تحديث وصف بـ"الخطير"، الذي يتسبب في تدمير بيانات المستخدم.

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن الشركة أوقفت التحديث الأخير لمتصفح "غوغل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، بعد ورود تقارير حول أنه يتسبب في فقدان وتدمير بيانات المستخدم.

وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من المستخدمين اشتكوا من أنه بمجرد تحديث متصفح "غوغل كروم" لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنها موجودة لكن لا يمكن استخدامها.

Google pauses Chrome update for Android after reports of app data loss https://t.co/1UxhAGsQTF pic.twitter.com/uRjmFk0Jlh — Engadget (@engadget) December 16, 2019

​وأشار التقرير إلى أن الأزمة تكمن في تقنية "ويب فيو"، التي تجعل البيانات سليمة من الناحية الفنية، ولكن لا يمكن الوصول لها عمليا.

وأثر تحديث "غوغل كروم" على تطبيقات أخرى مرتبطة بالمتصفح، مثل تطبيق "تويتر لايت" الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على منصة غوغل.

وقالت بدورها غوغل إنها تستكشف حاليا طرقا لإصلاح هذا الخلل، بصورة لا تؤثر على بيانات المستخدم.

ولكن أشارت إلى أنه حتى تتمكن من الإصلاح النهائي لهذا الخلل، ستوقف التحديث بصورة كاملة، وطالبت المستخدمين الذين قاموا بتحميله بإلغاء التحديث والعودة إلى النسخة السابقة حتى يتم طرح التحديث الجديد.