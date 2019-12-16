روسيا نحو تطوير مسبار تجاري للشحن إلى سطح القمر

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم تطوير وحدة شحن فضائي بإمكانها توصيل حمولات، بما فيها التجارية، من مدار القمر إلى سطح القمر.

روسيا - سبوتنيك. وقال روغوزين خلال مؤتمره الصحفي: "نخطط لإنشاء مسبار هبوط عالمي إلى القمر، الذي سيتمكن من توصيل حمولتنا، والحمولة المفيدة لدول أخرى".

ولم يستبعد روغوزين أن لهذا المشروع سيكون طابع تجاري من أجل "تبرير الأموال الضخمة المطلوبة لتنفيذه.

في الوقت الحالي، يشوب الغموض خطط روسيا للاستقرار في مدار القمر، فالمحادثات مع وكالة "ناسا" الأمريكية حول مشاركة روسكوسموس في مشروع المحطة الفضائية القمرية "غيتواي" لم تصل لنتيجة. كما أنه ليس لدى روسيا أي خطة معينة لإنشاء محطتها الخاصة في مدار القمر.