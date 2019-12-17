"إنستغرام" يطور تقنية تضبط "المزيف" تلقائيا

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق التواصل المصور "إنستغرام" طوّر تقنية جديدة يمكنها ضبط كل ما هو "مزيف" بصورة تلقائية.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا يشير فيه إلى تطوير "إنستغرام" تقنية جديدة يمكنها كشف "المحتوى الخاطئ والمزيف"، الذي تمت مشاركته عبر "فيسبوك".

وأوضح "إنستغرام" إن تلك التقنية تأتي ضمن مبادرة كبرى من "فيسبوك" للتحقق من المعلومات في جميع أنحاء العالم.

Instagram hides false content behind warnings, except for politicians – TechCrunch https://t.co/0STz2ckjWZ pic.twitter.com/qv3GYvYLyo — RepublicPost.Net (@RepublicpostN) December 17, 2019

​وتعمل تلك التقنية على كشف أي مشاركات تحوي معلومات "مزيفة"، تم ضبطها في السابق من "فيسبوك" أو تم الكشف عنها من "أداة التحقق" الجديدة على إنستغرام.

وبمجرد كشف تلك المشاركة التي بها "محتوى مزيف" يتم توجيه المستخدم إما بحذفها أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر.

وتبدأ عقوبات "إنستغرام" من حظر النشر على التطبيق لفترة من الوقت، وحظر التعليق أو الرد على التعليقات، إلى وقف الحساب نفسه لفترة أو حظر الحساب بصورة نهائية.