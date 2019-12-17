عظام إضافية أطول من إنسان... علماء يكشفون أسرار ديناصور "الكايمان"...صور وفيديو

كشف علماء عن صور ومشاهد مذهلة لحجم ديناصور "الكايمان" المنقرض الذي يصل وزنه إلى أكثر من ثلاثة أطنان والمدعم بعظام إضافية لحمل وزنه.

الديناصور الذي يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ، كان له عظام فخذ إضافية لتساعده على حمل جسده الهائل على الأرض.

Evo-devo-biomechanical insights into the postcranial skeleton of the giant Miocene caiman Purussaurus mirandai! https://t.co/Z6aTDGrScL pic.twitter.com/OwQRtpM3En — John R. Hutchinson (@JohnRHutchinson) December 17, 2019

وبحسب العلماء يمكن أن يصل طول "Purussaurus mirandai" إلى 10 أمتار (32 قدما) وكان يعيش في مستنقعات وأنهار ما يعرف الآن بفنزويلا.

ووجد الباحثون أن الكايمان العملاق المنقرض الآن كان لديه فقرة إضافية في العجز (الجزء السفلي من العمود الفقري) كما تم ربط حزام الكتف مع حركة الجاذبية، مما يسمح لها بتحريك وزنها الضخم بشكل أفضل، بحسب "بي بي سي".

وقال البروفيسور، جون هاتشينسون، من الكلية الملكية للطب البيطري في لندن "نتائجنا مهمة لأنها تساعد في إظهار التغيير والتطور من أجل تمكين التغييرات الميكانيكية الحيوية مع تطور الحيوانات إلى أحجام أكبر من الجسم".