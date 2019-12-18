تسجيل
22:11 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الإنسان الأول

    لأول مرة يحدد العلماء متى ظهر "أول البشر" على كوكب الأرض

    vospitatel
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/101973/38/1019733846.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/201912181043781178-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6/

    حدد العلماء لأول مرة الفترة أو الحقبة الزمنية التي ظهر فيها "أول البشر" على كوكب الأرض.

    ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا مفصلا، حول الاكتشاف العلمي الذي توصل له العلماء، بحساب عمر أول إنسان ظهر على كوكب الأرض، والمعروف باسم "الإنسان المنتصب".

    © REUTERS / VELIZAR SIMEONOVSKI
    تمشي مستقيمة كالبشر... العثور على عظام قردة عاشت قبل 12 مليون عام
    وكان قد تم اكتشاف شظايا الجمجمة المتحجرة وعظام أخرى لـ"الإنسان المنتصب" في جزيرة جاوة الإندونيسية، ولكن اختلف العلماء في تحقيق الفترة أو الحقبة الزمنية التي عاش فيها.

    ولكن مجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة أكدت أن "أول البشر" عاش في الحقبة قبل 108 ألف و117 ألف عام.

    واستخدم العلماء 5 تقنيات لمعرفة الرواسب الموجودة على الهيكل وعظام الحيوانات الأحفورية في المنطقة، حيث استخدم الباحثون نحو 52 تقديرا للتحليل، كما استغرق المشروع نحو 13 عاما حتى يكتمل.

    وقال راسل سيوتشون، عالم الحفريات القديمة في جامعة "أيوا" ومؤلف الدراسة: "لا يمكن تخيل أننا توصلنا أخيرا إلى الحقبة التي عاش فيها أول الكائنات البشرية".                      

    وحددت الدراسة أن "الإنسان المنتصب" خرج من قارة أفريقيا، قبل أن ينتقل ويذهب إلى آسيا وأوروبا، قبل وصوله إلى جزيرة جاوة قبل 1.5 مليون عام.

    وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن "الإنسان المنتصب" مات قبل 35 ألف عام على الأقل من ظهور أول إنسان على شكلنا الحالي.

    ​ورجحت الدراسة أن "الإنسان المنتصب" صاحب البقايا التي تم العثور عليها، تم محاصرته في جزيرة جاوة، بسبب تغير المناخ، حيث تحولت بيئة المنطقة من غابات مفتوحة إلى غابة مطيرة، والتي ظلت لفترة طويلة في كوكب الأرض، وتسببت في انقراض عدد كبير من الكائنات.

    ووصفت سوزان أنطون، عالمة الأنثروبولوجيا، في جامعة نيويورك البحث، بأنه "عمل بطولي، غير مسبوق".

    وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت الحفريات التي عثر عليها في حفرة طين بهامرشميد في بافاريا، عن عظام متحجرة تعود إلى قرد بحجم قردة لم تكن معروفة سابقًا، عاش قبل حوالي 12 مليون عام، قبل فترة طويلة من انفصال البشر عن أبناء عمومة العصر الحديث (الشمبانزي والبونوبوس).

    وأظهر تحليل العظام أن الحيوان، المسمى  Danuvius guggenmosi، كان لديه مزيج غير عادي من السمات التشريحية. وقال العلماء إن الساعدين الطويلتين والأصابع المنحنية والإبهام القوية كانت من السمات المميزة للحياة التي أمضتها تتدلى من الفروع، وكان الوركان والركبتان والقدمان أكثر إنسانية وأكثر ملاءمة للمشي منتصباً.

    ​بعض الأدلة الأكثر إثارة على المشي المستقيم في أسلاف البشر تأتي من Ardipithecus ramidus، وهي هيكل عظمي للإناث يعود تاريخه إلى 4.4 مليون سنة تم العثور عليه في إثيوبيا. قد لا تكون "أردي"، التي وقفت طولها عند متر واحد، من أكثر المشاة إنجازًا، لكن الكثير من هيكلها العظمي يظهر تكيّفات على المشي على قدمين.

    انظر أيضا:

    "إنها تدمر عقلك"... دراسة تكشف آثار خطيرة لمشاهدة الأفلام الإباحية على دماغ الإنسان
    طبيبة تجيب... لماذا يحتاج الإنسان للتبول بكثرة في الشتاء
    معرفة أصل الإنسان تقترب... اكتشاف سلالة غامضة مثل البشر عاشت قبل 160 ألف سنة
    تمشي مستقيمة كالبشر... العثور على عظام قردة عاشت قبل 12 مليون عام
    عظام إضافية أطول من إنسان... علماء يكشفون أسرار ديناصور "الكايمان"...صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    الجنس البشري, أسلاف البشر, البشر, الإنسان البدائي, الإنسان القديم, تطور الإنسان, عمر الإنسان, سلف الإنسان, أصل الإنسان, الإنسان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألينا زاغيتوفا خلال مشاركتها في فقرة فنية في بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 22 ديسمبر 2017
    أجمل لقطات النجمة الروسية ألينا زاغيتوفا على الجليد
    واشنطن لن تؤثر على تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2
    هل تؤثر واشنطن على تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك