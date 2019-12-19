طبيبة تكشف لـ"سبوتنيك" الوقت الأمثل للحمل

كشف أطباء أن الوقت الأفضل للحمل هو قبل سن 35، نظرًا لأن الوظيفة الإنجابية للمرأة محدودة بسبب عامل العمر، أي أنه كلما كانت المرأة أكبر سنًا، كلما كانت فرصة الحمل أقل.

وقالت الدكتورة، كسينيا كراسنوبولسكايا، لوكالة "سبوتنيك": "من الأفضل أن تنجب المرأة طفلها الأول في سن مبكرة (قبل 35 سنة)، كونه بعد ذلك تصبح الفرصة أقل في حدوث الحمل".

وأشارت إلى أن مشكلة العقم في جميع البلدان المتقدمة تقريبًا، آخذة في الازدياد، وهي مرتبطة بالسلوك التكاثري (رفض الشخص للإنجاب).

وأضافت: "كانت النساء، في القرن الـ19، ينجبن أكثر من مرة، بينما الآن ولأسباب مختلفة، تسعى إلى الحصول على شهادة أولا، ومن ثم العمل والاستقرار المادي، وفي نهاية المطاف يمكن أن تفكر في إنجاب الأطفال".

ووفقا لها، فإن الوظيفة الإنجابية لدى المرأة مقيدة بعامل العمر، فكلما كانت المرأة أكبر سناً، كانت فرص الحمل أقل، وكلما تقدمت المرأة بالسن زادت مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة في حالة الحمل.