العلماء يكتشفون طريقة للسيطرة على السلوك الغذائي البشري

يعد هذا المشروع عبارة عن منصة اتصالات متعددة التخصصات لجمع الفرق وتخطيط وتنفيذ المشروعات في مجال تقنيات تصنيع الأغذية الجديدة.

ووفقا للعلماء، فإن تطوير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغذية ستؤدي إلى تبسيط عملية إنشاء الطعام وإدارة خصائصه من كمية الدهون ومحتوى السعرات الحرارية، وحتى الملمس والخصائص الفيزيائية، حيث سيسمح ذلك بالشعور بالإكتفاء وعدم الرغبة في الطعام، وبالتالي التأثير على صحة البشر.

وقال القائم الأول على المشروع، سيرغي بوبوف: "من المتوقع أن يشتمل المختبر على عدة مجموعات بحثية، بما في ذلك تلك الموجودة في جامعة فياتكا ومعهد علم وظائف الأعضاء في مركز كومي العلمي التابع لفرع الأورال التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

وأضاف: " لكل مجموعة قائمة مهامها الخاصة. على سبيل المثال، سيتعامل معهد علم وظائف الأعضاء مع خصائص سلوك الطعام، بينما جامعة فياتكا ستقوم بتطوير أساليب الطباعة ثلاثية الأبعاد ودراسة الخصائص التكنولوجية للمنتجات الجديدة".

وأشار إلى أن ميزة العمل بمجموعات ستكون تدريس الطلاب في مختلف المجالات ومنها، دراسة خصائص المنتجات، وتطوير المعدات، وتسويق المنتجات الجديدة.