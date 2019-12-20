هل تريد حياة أطول؟... اذهب إلى المسرح

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذي يذهبون إلى المسرح، مؤهلون لعيش حياة أطول.

وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "كوليدج لندن"، أن الذهاب إلى المسرح، أو متابعة الأعمال الفنية مرة كل شهر، يقلل من خطر الوفاة المبكرة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الدراسة إن الباحثين قاموا بملاحظة ما يقرب من 7000 شخص بالغ، فوق سن 50 عاما، لمدة 12 عاما، وتم اختيار هؤلاء الأشخاص على أساس أنهم يذهبون باستمرار إلى المسرح.

وتوصل الباحثون إلى أن المشاركين الذين تابعوا الأعمال الفنية كل بضعة أشهر، كانوا أقل عرضة للموت بنسبة 14% في نهاية الدراسة.

وكشفت نتائج الدراسة أن زيارة المتاحف والمسارح والمعارض الفنية بشكل متكرر، ولو مرة واحدة في الشهر، يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 31%.

وأوضح الباحثون أن هناك أدلة عديدة على أن الاهتمام بالفن، يمكن أن يكون مفيدا للصحة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إثبات أن الذهاب إلى المسرح بانتظام، هو سبب انخفاض المخاطر، لأن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة فقط.

وأشار الباحثون إلى أن قضاء الوقت في مسرح محلي، يمكن أن يحسن الصحة العقلية ويشجع النشاط البدني.