إذا كنت تعاني من السكري... تعرف على أطعمة تقوي من مناعتك

كشفت دراسة جديدة عن مجموعة أطعمة تساهم في تقوية جهاز المناعة لدى الأشخاص، الذين يعانون من مرض السكري.

ونشرت مجلة "ذا هاليثيست" بحثًا طبيًا يشير إلى إمكانية تعزيز مرضى السكري نظام المناعة لديهم بشكل طبيعي عن طريق إضافة عدد قليل من الأطعمة الأساسية في نظامهم الغذائي، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم بمقدار مناسب والقضاء على العادات السيئة مثل التدخين والشرب.

وهذه قائمة بالأطعمة التي يحتاجها مرضى السكري للحفاظ على مستويات السكر في الدم، وبالتالي زيادة المناعة:

الفواكه الطازجة

ومن أهمها البرتقال والجريب فروت وغيرهما من ثمار الحمضيات التي تمتلئ بالبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف، وكذا التفاح، ويمكن أن تساعد المكسرات مثل اللوز والتوت وحتى بعض الخضراوات المورقة الخضراء على تعزيز المناعة

البصل والثوم

هذه الخضراوات غنية بالمواد المضادة للأكسدة وتقوي جهاز المناعة لديك، ويمكن أن تقلل حتى من خطر بعض أنواع السرطان.

الفطر

يعد الفطر من المواد القوية المضادة للأكسدة، ولها خصائص مذهلة مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنه مصدر غني بالألياف وفيتامينات ب والسيلينيوم والنحاس. كما يجعل الفطر الجهاز المناعي لدى الإنسان قويًا، بالإضافة إلى ذلك يساعد على محاربة العديد من المشاكل الصحية وخاصة نزلات البرد والانفلونزا الشائعة.