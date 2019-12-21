تسجيل
19:03 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    خضراوات خيار طماطم

    دراسة حديثة تكشف: النباتيون معرضون للإصابة بأسوأ صداع

    © Photo / Pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104283/46/1042834663.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/201912211043812353-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9/

    قد تكون هناك العديد من الفوائد من وراء اتباع النظام النباتي، منها تحسين الصحة، ولكن كشفت دراسة مؤخرا أن هناك جانبا سلبيا محتملا على أصحابه، وهي الإصابة بأسوأ صداع ما بعد الثمالة.

    وبحسب دراسة صادرة عن جامعة أوترخت في هولندا، ونشرت في مجلة "الطب السريري". فإن النباتيين معرضين للإصابة بأسوأ صداع ما بعد الثمالة، مقارنة بمن يتناولون اللحوم، وذلك بسبب افتقادهم لاثنين من العناصر الغذائية.

    امرأة تعاني من الصداع النصفي
    © Fotolia / Viacheslav Iakobchuk
    طرق بسيطة لتحفيز عصب يخلصك من الصداع النصفي والاكتئاب
    وتوصل الباحثون إلى اكتشافهم، بعد أن راقبوا 13 شخصا من شاربي الكحوليات، ودرجة تعرضهم لأعراض صداع ما بعد الثمالة، مثل الغثيان والدوار والقيء وخفقان القلب والعطش، وذلك لمدة ليلة كاملة من الشرب، ليكتشفوا أن الذين يتناولون نظام غذائي، يخلوا من حمض النيكوتينيك، والمعروف باسم "فيتامين بي 3"، والزنك، عانوا من صداع نصفي شديد.

    ويتواجد فيتامين "بي 3" في اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك فاكهة الأفوكادو والفطر والفول السوداني والحبوب الكاملة، في حين يوجد الزنك في اللحوم والمحار والبيض والبقوليات والألبان.

    وعلى الرغم من أن الأنظمة الغذائية النباتية قادرة على توفير جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم، فقد عثرت بعض الدراسات أن النباتيين هم أكثر عرضة للنقص في حمض النيكوتينيك والزنك أكثر من أولئك الذين يتناولون اللحوم.

    لكن اعترف معدو الدراسة، أنه يجب عليهم إجراء المزيد من البحوث، للتأكيد على العلاقة بين تناول نظام غذائي يحتوي على درجة عالية من حمض النيكوتنيك والزنك والإصابة بصداع نصفي أقل شدة، وذلك لأن عدد الأشخاص الذين أجروا اختبارات عليهم قليلين ولا يمثلون فئة كبيرة.

    وتأتي الدراسة، بعدما حذر خبراء حذروا الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا من نقص فيتامين "بي 12"، مؤكدين أن عدم حصول الجسم على القدر الكافي من الفيتامين يشكل خطرا حقيقيا وأن الأمر "ليس خرافة"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت".

    وجاءت تحذيرات الخبراء قبيل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، الذي يتحول فيه الكثيرون إلى النظام النباتي من خلال الجمعية المعروفة باسم "نباتيو يناير" أو "فيجا نيواري".

    إن النظام الغذائي النباتي غني بالألياف وانخفاض نسبة الكوليسترول، ولكن من الصعب الحصول على بعض العناصر الغذائية الضرورية، بما في ذلك فيتامين "بي 12".

    وقالت جمعية النباتيين إنه يمكن الحصول على "بي 12" من خلال تناول المكملات الغذائية أو الأطعمة المقوية.

    ويحتاج الأشخاص البالغون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام من بي 12 يوميا.

    انظر أيضا:

    علماء يحددون كمية القهوة لمن يعاني من الصداع
    "جاب لي صداع"... تركي آل الشيخ يصدر توجيها عاجلا
    دراسة صادمة: الصداع النصفي يخفي مرضا لا علاج له
    النصيحة المثالية... كم فنجان من القهوة يمكنها أن تعالج الصداع
    طرق بسيطة لتحفيز عصب يخلصك من الصداع النصفي والاكتئاب
    الكلمات الدلالية:
    أسباب الصداع, الصداع, صداع, طب, أخبار منوعات, منوعات, دراسة, النباتيين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك