خبير يقيم فرص الصين في إنشاء "شمس اصطناعية"

تحدث غيورغي تيخوميروف، نائب مدير معهد الفيزياء والتكنولوجيا النووية، في مقابلة مع قناة "360" حول آفاق المشروع الصيني لإنشاء "الشمس الاصطناعية".

في وقت سابق قالت مجلة "نيوزويك" إنه في عام 2020، سيطلق العلماء الصينيون مفاعل اندماج نووي تجريبي جديد HL-2M كجزء من مشروع EAST. تشبه العمليات في تلك العمليات التي تحدث في قلب الشمس.

وفقًا لرئيس المعهد الجنوبي الغربي للفيزياء، دوان سيوجو سيكون المفاعل قادرًا على تسخين البلازما إلى درجات حرارة تزيد عن 200 مليون درجة مئوية.

HL-2M Tokamak le soleil artificiel chinoishttps://t.co/VNns8ev7Xk — CARTOPOL (@ACROPOLITESSE) December 19, 2019

يعتقد تيخوميروف أن تركيب HL-2M الصيني "سوف يتفوق إلى حد ما على التركيبات الحالية"، "ومع ذلك " لا يوجد شيء ثوري في هذا."

وقال الخبير للقناة: "على الأرجح، سينشئون منصة صغيرة، حيث سيحققون معايير جيدة للبلازما. لكن هذا لن يكون طفرة في قطاع الطاقة".

وأضاف المتخصص أنه يتم بناء أكبر مفاعل نووي حراري في العالم ITER في فرنسا. روسيا تشارك أيضا في إنشائه ومن المخطط إكماله حتى عام 2025. وفقا لتيخوميروف، إن روسيا ليست متخلفة عن الصين في هذا المجال.

في الوقت نفسه، أكد الخبير أن أبحاث الانصهار في روسيا اليوم "تتطور في اتجاهات مختلفة".