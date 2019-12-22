سهلة التحضير وغير صحية... مخاطر طبق البطاطس المهروسة

يعتبر طبق البطاطس المهروسة أحد الأطباق المفضلة لدى الكثيرين من حيث سرعة تحضيره ومذاقه المحبب من خلال إضافة بعض التوابل والمواد.

تعتبر البطاطس من الأطعمة المليئة بالطاقة، لكن ذلك يعتمد على طريقة تحضيره فكل 100 غرام من البطاطس تحتوي على 80 سعرة حرارية، لتصل إلى 450 سعرة حرارية في حال قليها.

في الوقت الذي تتمتع فيه البطاطس المطبوخة على البخار أو المشوية أو المسلوقة بخصائص غذائية أخرى، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة التي تتمتع بقوة مشبعة.

مخاطر البطاطس المهروسة

عند عملية الهرس يرتفع المؤشر الجلايسمي لتكسر النشا الموجود، الأمر الذي يرفع من مؤشر الغلوكوز (السكر) في الدم مما يتسبب بإحتمالية الإصابة بمرض السكري أو الأمراض القلبية.

وبحسب ماصرح العالم، إدوارد أسلبيرغز، لموقع elespano، في وزارة الزراعة الكندية، فإن البطاطا المهروسة مضارها أكثر من منافعها.

لأن البطاطس المهروسة الجاهزة تكون مقطعة ومطهوة عند درجة حرارة 70، لتنخفض فيما بعد إلى 20 درجة.

وبهذه الطريقة، يصبح قوامها لينا، ويمكن بسهولة إضافة مواد مثل الأصباغ والفيتامينات والمواد الحافظة والمستحلبات.

وتحتوي المنتجات المصنعة على مؤشر جلايسيمي أعلى، ولكن العصائر ومسحوق البطاطس المهروسة يفوقان الجميع، إذ لا علاقة لهما بالفواكه أو البطاطس الكاملة.