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11:51 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    بعد اختراق بيانات ربع مليار... كيف تحمي حسابك على "فيسبوك"

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    كان إقرار واعتراف شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" باختراق بيانات ربع مليار مستخدم من شبكتها وفضح كافة معلوماتهم، بمثابة الصدمة للجميع.

    وسعى الكثير من المستخدمين للبحث عن الوسائل التي يمكن أن تشكل خطرا، على حساباتهم، لذلك خصصت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا، للحديث عن المخاطر المحدقة بمستخدم "فيسبوك".

    رجل يمر بجانب شاشة فيسبوك
    © AP Photo / Martin Meissner
    بعد فتح تحقيق… "فيسبوك" تعترف: بيانات هواتف ربع مليار مستخدم متاحة "للتحميل"
    وحذر التقرير من مواقع "ويب" توفر خدمات حفظ كلمات المرور، التي تسجل دخول حسابك على "فيسبوك" بسهولة من دون الحاجة إلى تسجيله كل مرة.

    وينصح التقرير بضرورة إلغاء تفعيل تلك الخدمات، وضرورة التحقق من الحساب بصورة منتظمة، وتغيير كلمة المرور من آن لآخر.

    وتسمح تلك الخدمات للشركات المالكة لها بإمكانية إطلاعهم على اسم المستخدم وصورة ملفه الشخصي وبريده الإلكتروني وقائمة أصدقائه ومحتوياته وما سينال إعجاب المستخدم.

    وطالب التقرير بضرورة التحكم فيمن يمكنه الوصول إلى بياناتك الشخصية، في تلك الخدمات.

    وينصح التقرير المستخدم باتباع الخطوات التالية:

    - الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم النقر على خيار "التطبيقات ومواقع الويب".

    - سيعرض لك بند "نشط" بإظهار مواقع الويب والتطبيقات التي يمكنها تجاوز تسجيل الدخول إلى بياناتك عبر فيسبوك.

    - اختر عدم تنشيط تلك الخدمة.

    ولكن نصح التقرير أيضا مستخدمي فيسبوك بالتخلي عن فكرة "تسجيل الدخول الأحادي".

    وأشارت إلى تسجيل الدخول المبسط إلى "فيسبوك" يكون باب سهل الولوج إليه من قبل القراصنة والهاكرز، لذلك ينبغي على المستخدم تأمين حسابه بصورة أفضل وأقوى.

    وأشارت إلى أنه يمكن أن يضع المستخدم كلمة مرور صعبة تضمن 8 علامات على الأقل بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة.

    كما نصح التقرير بتفعيل خاصية "المصادقة ثنائية العامل" لتوفير أفضل حماية لحسابات الويب، واختيار وضع "كود ثان" إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور.

    ويتم عادة إرسال هذا الكود الإضافي إما عن طريق الرسائل النصية القصية أو عبر تطبيق خاص.

    انظر أيضا:

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    بعد فتح تحقيق… "فيسبوك" تعترف: بيانات هواتف ربع مليار مستخدم متاحة "للتحميل"
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