اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تتحكم بالكامل في "راوتر" الإنترنت داخل بيتك

وأشار موقع "مصراوي" إلى أن الثعرة الأمنية الخطيرة، تم اكتشافها في شركة "دبي بي لينك"، والتي تمنح التحكم الكاملة للهاكرز في أجهزة الراوتر على مستوى شبكة "LAN".
وتسمح تلك الثغرة، وفقا لموقع "ثريت بوست" التقني المتخصص، بالتعرف على كل "كلمات المرور" الخاصة بأجهزة الراوتر، والتي يمكن من خلالها إرسال سلسلة من العلامات الطويلة جدا عبر طلب HTTP.
#infosec #cybersecurity #TPLink #vulnerability TP-Link routers allow anyone to change your WiFi password and steal your data https://t.co/TqSS5t9bPC pic.twitter.com/VhZLrETKXP— Cyber Security (@Webimprints) December 17, 2019
ويؤدي ذلك الهجوم إلى إزالة كلمات المرور الخاصة بتلك الأجهزة، عبر مدير النظام أو ما يطلق عليه "Admin"، واستبدالها بأخرى "فارغة"، ما يمكن "الهاكرز" من اختراق كافة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت.
وطالب خبراء الأمن الإلكتروني، بضرورة تثبيت التحديثات الجديدة التي أطلقتها شركة "تي بي لينك"، والتي ستتمكن من تعطيل تلك الهجمات السيبرانية.
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