رصد من الفضاء لأحداث كوكب الأرض خلال العقد الماضي

شهدت الأعوام العشرة الماضية ازدهارا في استخدام التصوير عبر الأقمار الصناعية لأغراض الرصد والمراقبة، وتم تسجيل أهم الأحداث التي شهدها كوكب الأرض على مدى العقد الماضي من الفضاء.

ويرجع هذا الازدهار إلى تطور الأقمار الصناعية المخصصة للاستخدام التجاري، ما أدى إلى خفض تكلفة هذا النوع من التصوير، وتطوير تكنولوجيا أتاحت الحصول على صور عالية الدقة، من أنحاء كثيرة حول العالم، على الفور تقريبا حتى على الهواتف. وفقا لـ "رويترز".

ونشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية، المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الصناعية، صورا لبعض أهم الأحداث على مدى العقد الماضي، ضمت كوارث طبيعية، وحروب، وتشييد مقر شركة أبل في كاليفورنيا المصمم على هيئة سفينة فضاء.

وشملت الصور أيضا، تسرب النفط من منصة "ديب ووتر هورايزون" في خليج المكسيك في 2010، وإطلاق الصين أول حاملة طائرات محلية الصنع باسم "شاندونغ" من قاعدة على ساحل مطل على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، الشهر الماضي.

وشركة "ماكسارتكنولوجيز" متخصصة في تصوير الأرض والبيانات والتحليلات الجغرافية المكانية عبر الأقمار الصناعية، ومقرها في ولاية كولورادو الأمريكية.