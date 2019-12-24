"حلقة النار"... آخر ضيف للأرض قبل "الكريمساس"

قال أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق في المعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، إن هذا الكسوف الحلقي يمكن رؤيته في عدد من المناطق حول العالم، بحسب ما نشره موقع "اليوم السابع".

وأضاف تادرس "هذا الكسوف هو آخر كسوف وآخر حدث فلكى لعام 2019 يمكن رؤيته فى شمال شرق قارة أفريقيا وقارة أسيا وشمال وغرب أستراليا، كما يُرى ايضا فى الهند وسيرلانكا وسنغافورة وأندونيسيا حيث يغطى القمر حوالى 97% من مساحة قرص الشمس عند ذروة الكسوف.

وأكد رئيس قسم الفلك السابق، على أن هذا الكسوف لن يرى فى القاهرة ومعظم محافظات مصر، ولكن يمكن رؤية نهايته ككسوف جزئى بعد شروق الشمس مباشرة فى سواحل البحر الأحمر، ولمدة دقائق معدودة في حالة صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

لافتا إلى أن الكسوف يمكن رؤيته فى رأس غارب الساعة 6:30 صباحا ولمدة 3 دقائق فقط، و الغردقة لمدة 7 دقائق، و سانت كاترين لمدة 6 دقائق، و شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، و مرسى علم لمدة 15 دقيقة، و حلايب وشلاتين لمدة 20 دقيقة على الأقل.

وأشار تادرس إلى أن هذا الكسوف يستغرق 5 ساعات ونصف تقريبا، وهو يتفق مع اقتران الشمس بقمر شهر جمادى الأول للعام الهجرى الحالى، وهو أخر حدث فلكى لعام 2019 يأتى فى فترة أعياد الكريسماس.