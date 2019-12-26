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19:38 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي

    الذكاء الاصطناعي تهديد لوظائف المستقبل

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    علوم
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    یواجه الجیل الجدید من طلبة الجامعات والمدارس في دول العالم خطر استحواذ الروبوتات وعملیات الأتمتة على الفرص الوظیفیة في المستقبل القریب حیث سینصرف كثیر من البشر إلى الاستمتاع بأوقات فراغھم وتقوم أجھزة الذكاء الاصطناعي بوظائف عدة خاصة في القطاع الصناعي.

    هل يعتبر تخوف البعض من الذكاء الاصطناعي واقعیا بعد أن أصبح الروبوت ممرضا ومترجما ومدیر حسابات وأیضا مذیع نشرة أخبار؟ لكن على الجانب المقابل ھناك من یتفاءل، ویتوقع أن یوفر الذكاء الاصطناعي قرابة 21 ملیون وظیفة حول العالم حال اكتساب المھارات المناسبة

    "الروبوت" ینھي 30 ملیون وظیفة صناعیة بحلول 2030

    توقعت دراسة حدیثة لمؤسسة "إكسفورد إیكونومست" المتخصصة في التحلیلات التنبؤیة والإحصاءات الكمیة، أن یخسر العاملون في القطاعات الصناعیة المختلفة أكثر من 30 ملیون وظیفة بحلول عام 2030، الأمر الذي سیجعل حجم العمالة البشریة في تلك القطاعات یتراجع بنسبة 5.8 %مقارنة بما علیه الآن، وذلك بسبب الأجیال الجدیدة من الروبوتات الصناعیة التي ستحل محلھم، والمزودة بقدرات أعلى في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حیث یتوقع أن كل روبوت حدیث سیقضي على 6.1 وظیفة یشغلھا البشر في المصانع وخطوط الإنتاج، وأن زیادة عدد الروبوتات بنسبة 1% بالقطاعات الصناعیة حول العالم، سیرفع الإنتاجیة لكل عامل بنسبة 0.1%.

    وتوقعت الدراسة أن یرتفع معدل انتشار الروبوتات الصناعیة بنسبة 30% ما سیمكن من زیادة الإنتاج الصناعي الكلي بنسبة 3.5 % تعادل خمسة تریلیونات دولار، مشیرة إلى أن قطاعات النقل والتخزین الأكثر تأثرا.

     50% من الوظائف مرشحة للاختفاء

    أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مخاوفھا المشروعة من حدوث تغیرات ھیكلیة كبیرة على النسیج الاقتصادي وطبیعة العمالة في العقود المقبلة، بدءا من معدل أعمار العاملین كما ھو ملاحظ تحدیدا في كل من الیابان وإیطالیا والیونان وإسبانیا أو حتى في كوریا الجنوبیة والصین.

    ففي العام 1980 كان ھناك 20 شخصا من سن ما فوق الـ65 ما زالوا في مجال العمل من أصل 100 عامل، أما في السنة 2015 فبحسب أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ارتفع عدد ھؤلاء إلى 28 ومرجح أن یكونوا 53 في العام 2050، كما نقل موقع "المدينة".

    وبحسب تقریر المنظمة، یتوقع على مدار السنوات العشرین المقبلة، اختفاء 14 %من الوظائف من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ھذه النسبة ھي أقل بنحو 50 %مما توقعته دراسات متشائمة وإضافة إلى ذلك، سیتحول نحو 6.31 %من وجد بالتوازي وظائف جدیدة. ویشیر التقریر إلى أن «4 من كل المناصب بسبب الروبوتیة مع ذلك، فإن التطور التكنولوجي  يوجد بالتوازي مع وظائف تم إنشاؤھا في العقد الماضي كانت في الصناعات التي یكون فیھا الاستخدام الرقمي مرتفعا.

    مراحل تطور الذكاء الاصطناعي

    بدأ التطور مع الانتقال من عالم زراعي إلى الاقتصاد الصناعي، وامتد من أوائل القرن الثامن عشر إلى سبعینیات القرن العشرین.

    ففي عام 1973 شكل اختراع الشرائح الإلكترونیة، الذي سمح بتطویر الحوسبة، بدایة التحول الرئیسي الثاني: بمعنى انتقال الإنسان من المصنع إلى المكتب، وقد ألغت الأتمتة (التشغیل الآلي) العمل الیدوي وقدمت علیه المھن التي تتطلب شھادات؛ أما التحول الثالث فكان مع الذكاء الاصطناعي الذي بات یسمح على سبیل المثال، بترجمة أكثر دقة أو بتشخیصات طبیة عالیة الثقة، بحیث بات یھدد توظیف خریجي جامعات وذوي الخبرات.

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    الكلمات الدلالية:
    الذكاء الاصطناعي
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