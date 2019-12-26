تسجيل
00:09 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مقر منظمة الصحة العالمية

    دراسة: الدول تنفذ نصف توصيات منظمة الصحة العالمية فقط

    © AFP 2019 / YURI GRIPAS
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102028/28/1020282819.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/201912261043880059-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7/

    أظهرت دراسة جديدة، أن دول العالم تطبق فقط نحو نصف توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من الأمراض المزمنة.

    ذكر باحثون في دورية "لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، أن هناك تحسنا تدريجيا في تطبيق التوصيات لكن تظل سياسات الحد من تناول الكحوليات والتدخين هي الأضعف في التنفيذ، وفقا لـ"رويترز".

    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Zohra Bensemra
    منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج
    وقال الدكتور لوك آلان، من جامعة أوكسفورد في بريطانيا، الذي قاد البحث: "الأمر يتعلق بمساءلة الدول بشأن التزاماتها الدولية والتصرف بموجب هذه السلطة إذا لم تتخذ الدول ما يلزم من إجراءات".

    وأشار الباحثون إلى أن الأمراض غير المعدية، مثل السرطان وأمراض القلب مسؤولة عن 73% من الوفيات على مستوى العالم، وفي عام 2015، التزمت 193 دولة بتقليل هذه الوفيات بمقدار الثلث بحلول 2030، من خلال 18 خطة لتحسين الرعاية الصحية والصحة العامة، عن طريق سياسات تتعلق بالتغذية والنشاط البدني واستهلاك المشروبات الكحولية والتبغ.

    وقال آلان لرويترز هيلث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحتاج لفهم أي السياسات يجري التغاضي عنها بشكل ممنهج وأي مجموعات من الدول قد تحتاج لدعم إضافي لكي نساعد في حماية الناس من هذه الأمراض".

    وقام الباحثون بتحليل تقارير المراقبة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 2015 إلى 2017 لحساب مستويات تنفيذ سياسات المنظمة بين 151 دولة.

    وفي 2017، بلغ متوسط تنفيذ السياسات 49%، وسجلت كوستاريكا وإيران أعلى درجات التنفيذ لنسبة 86% من السياسات، وبلغت درجات التنفيذ أدناها في هايتي وجنوب السودان بتنفيذ نسبة 5.5% فقط من السياسات.

    وبشكل عام، ارتفع المستوى في 109 دول خلال الفترة من 2015 إلى 2017 وتراجع في 18 دولة.

    وزاد تنفيذ السياسات كلها باستثناء الحملات الإعلامية المتعلقة بالنشاط البدني وحظر إعلانات المشروبات الكحولية، وأغلب السياسات التي يجري تنفيذها تتلخص في وضع تحذيرات قوية على علب السجائر وإجراء مسوح لقياس عوامل الخطر من الأمراض.

    وكانت السياسات الأقل تنفيذا، هي المتعلقة بضرائب التبغ، ومنع حملات الدعاية له، وتوجيه مخصصات لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

    وقال لوك آلان: "مالت مستويات التنفيذ للارتفاع في الدول الغنية التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم، فكانت الدول الأوروبية ودول آسيا الوسطى بين أعلى 20 دولة تنفيذا لسياسات منظمة الصحة، وكانت أغلب أوجه التقصير لديها تتعلق بتغيرات في السوق، مثل الفشل في الحد من عمليات التسويق للتبغ والمشروبات الكحولية".

    وذكرت الدراسة الحديثة أن من بين أدنى 20 دولة، من حيث تنفيذ سياسات منظمة الصحة العالمية، 17 دولة من أفريقيا جنوب الصحراء، وكتب معدو الدراسة إن ذلك يشير إلى أن المنطقة تحتاج لدعم مالي وفني.

    انظر أيضا:

    وباء قاتل قد يحصد أرواح 80 مليون شخص... منظمة الصحة العالمية تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيله
    صناعة أول شوكولاتة صحية في العالم
    الصحة العالمية: الروس يعيشون فترة أطول وكلمة السر "شرب أقل للكحوليات"
    في اليوم العالمي للصحة النفسية... توصيات من منظمة الصحة لمكافحة الانتحار
    في خطوة تاريخية... "الصحة العالمية" تعلن القضاء على نوعين من شلل الأطفال
    الكلمات الدلالية:
    أمراض القلب, مرض السرطان, أخبار منوعات, منوعات, منظمة الصحة العالمية, طب, دراسة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أطفال يشاهدون كسوف الشمس الحلقي النادر في أحمد آباد، الهند 26 ديسمبر 2019
    دول عربية تشهد الكسوف الشمسي الأخير لعام 2019
    دمشق ترفع دعوى قضائية ضد واشنطن...والفائدة؟
    دمشق ترفع دعوى قضائية ضد واشنطن... ما الفائدة؟
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك