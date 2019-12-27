جامعة مرموقة تقدم دورة حول كيفية التعامل مع مرضى الأشباح

تقوم جامعة هندية مرموقة بتنظيم دورة لتعليم الأطباء كيفية التعامل مع المرضى أو الأشخاص، الذين يزعمون أنهم يرون أشباحا أو يتواصلون معها.

وستنظم جامعة "بارناس هندو" في مدينة فاراناسي الشمالية الدورة، والتي ستبدأ في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، وتستمر لستة أشهر.

وستركز الدورة على الاضطرابات النفسية والسلوكية والجسدية، التي غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الحوادث النادرة والخارقة.

وسيتم إجراء الدورة من قبل كلية "الأيورفيدا" المتخصصة في نظام الطب والشفاء الهندوسي القديم، وبحسب عميد الكلية، ياميني بوشان تريباثي، فإن الدورة ستتعامل "بشكل أساسي مع الاضطرابات النفسية الجسدية والأمراض الناجمة عن أسباب غير معروفة وأمراض عقلية أو حالات نفسية".

BHU starting a course on BhootVidya.

My take -

Severe and chronic mental illnesses are treated best with modern medicine and appropriate rehab. Early intervention by modern medicine is their only hope.



For many mild ailments of mind,heart and soul field is wide open for all. — Dr.Bhooshan Shukla MD (@docbhooshan) December 26, 2019

وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للصحة العقلية وعلم الأعصاب "نيمهانز" في عام 2016، فإن قرابة 14% من الهنود يعانون من مرض عقلي، وفي عام 2017، قدرت منظمة الصحة العالمية أن 20% من الهنود قد يعانون من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم.

National Priorities: India v/s China



Two media reports caught my eye today



-China has commenced research in 6G technology ahead of 5G roll out in 2020



- BHU, a leading Indian university, offers 6 month certificate course in Bhoot Vidyahttps://t.co/jITQC4AVhi pic.twitter.com/6QJswr3rOh — Rajesh Sawhney (@rajeshsawhney) December 26, 2019

وبحسب البيانات، التي نشرتها "سي إن إن"، يوجد في الهند أقل من 4000 من المتخصصين في الصحة العقلية، في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وهناك القليل من الوعي حول هذه القضايا.