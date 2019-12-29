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    عقاقير للقلب تعالج السرطان... اكتشافات غير متوقعة لعام 2019

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    أعلن علماء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، هذا الأسبوع، أن أدوية مرض السكري تساعد على فقدان الوزن، وسوف يختبرون الدواء على المتطوعين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتتحدث وكالة "سبوتنيك" عن أغرب الاكتشافات الطبية في عام 2019.

    مفاجأة الفأر

    في أكتوبر/ تشرين الأول، قال علماء أمريكيون إنهم قاموا بطريق الخطأ بإنتاج فأر معمليا يمكن أن يقاوم فيروس الروتا. كما اتضح، كافحت العدوى بكتيريا الأمعاء.

    بدأ كل شيء بعد أن قام علماء المناعة من جامعة جورجيا، بدراسة مدى تأثير فيروس الروتا على الثدييات، قرروا تربية الفئران المختبرية مع نقص المناعة. عندما كبرت القوارض، نقلوا لهم عدوى فيروس الروتا - من أجل فهم أفضل لآليات انتشار الفيروس في الجسم. لكن، فوجئ العلماء، بأنه لم يصب أي من الفئران بالمرض.

    ثم كرروا التجربة على القوارض المشتراة في شركة تجارية متخصصة في تربية حيوانات المختبر. جميعها كانت تعاني من نقص المناعة وبعد إصابتهم بالعدوى مباشرة، ظهرت الأعراض الرئيسية لعدوى فيروس الروتا - القيء والإسهال. فقط أولئك الذين حقنوا بميكروبات من فئران الجامعة لم يمرضوا.

    وأظهرت دراسات أخرى أن البكتيريا المقسمة الخيطية التي تعيش في الأمعاء كانت تحمي من الفيروس. وبمجرد وصولها إلى الجسم، قامت، من ناحية، بتغيير تعبير جيناتها وتعجيل تغيير الخلايا الظهارية، ومن ناحية أخرى، قامت بحظر نشاط فيروس الروتا نفسه. وقد تكونت هذه البكتيريا في فئران الجامعة بسبب البيئة غير المعقمة في المختبر.

    في المستقبل القريب، يعتزم العلماء أن يدرسوا مزيدا من التفاصيل عن هذه البكتيريا الغامضة التي تحمي من الإصابة بفيروس الروتا.

    كانوا يعالجون القلب فعالجوا السرطان

    اكتشف الخبراء البريطانيون والألمان الذين درسوا الآثار الجانبية لتناول ouabain - وهي مادة تشكل جزءًا من عقاقير قصور القلب والرجفان الأذيني - أنه قادر على تدمير الخلايا السرطانية. بالإضافة إلى ذلك، ينظف هذا المركب الجسم من خلايا الشيخوخة، بما في ذلك الخلايا التي تتشكل بعد التعرض للإشعاع والعلاج الكيميائي.

    اختبر العلماء تأثير ouabain على خلايا الفأر العادية والشيخوخة، إذ لم يحدث أي شيء جدي في السابق، فقد دمر الدواء خلايا الشيخوخة بالكامل - حتى عندما يتعلق الأمر بآفات سابقة للتسرطن في الكبد والعلاج الإشعاعي. هذا هو الفرق الرئيسي بين ouabain والعقاقير المستخدمة اليوم مع تأثير مماثل - على سبيل المثال، navitoclax  من المعروف أنه لا يقتل فقط الخلايا السرطانية في مرضى سرطان الدم والأورام اللمفاوية، ولكن أيضًا التجلطات الدموية والبلاعم في الدم.

    وفقًا لمؤلفي العمل، يتم بالفعل اختبار الأدوية التي تحتوي على ouabain على البشر. إذا تم تأكيد التأثير المضاد للسرطان، فسيتم تسجيلها بسرعة كبيرة لعلاج الأورام.

    أدوية لإنقاص الوزن

    اكتشفت مجموعة دولية من العلماء الذين يطورون أدوية السكري أن مكوناتها الفعالة، الميتفورمين، لها تأثير جانبي غير متوقع. فقد المرضى المشاركون في التجارب شهيتهم وفقدوا الوزن تدريجياً.

    أجريت تجربة على متطوعين أصحاء، في ثلاثة أسابيع، خفض المشاركون في الدراسة الوزن بمعدل 3.5 في المئة. في الوقت نفسه، زاد محتوى عامل النمو GDF15 في الدم، والذي يُعتقد أنه قادر على الارتباط بمستقبلات في الجهاز العصبي المركزي وبالتالي يؤثر على الشهية.

    كما فقدت فئران المختبرات التي تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون وتناولت الميتفورمين وزناً كبيراً. ولكن عندما أوقفوا الجين GDF15 أو أغلقوا مستقبلات GFRAL ، توقف فقدان الوزن. في الوقت نفسه، واصل الدواء التعامل مع مهمته الرئيسية - خفض مستويات السكر في الدم.

    يشير الباحثون إلى أن GDF15 يلعب دورًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للظهارة المعوية أو الكائنات الحية الدقيقة المعوية. في المستقبل، يمكن استخدام الدواء لفقدان الوزن ومكافحة السمنة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مرض السكري, السرطان, أمراض القلب, علوم
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