العلماء: الإنسان يعاني أيضا من الإهانة "الروبوتية"

أعلن علماء أمريكان من جامعة كارنيغي ميلون، أن الأشخاص يعانون من الإهانات بغض النظر عمن وجهها لهم ولو كان رجلا آليا.

وشارك في التجربة 40 شخصا، قاموا بالتواصل مع روبوت يدعى "بيبر"، حيث كانت وظيفته التعليق على تصرفات المشاركين بعدة عبارات سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

وتلقى الأشخاص إهانات الرجل الآلي كما لو أنها من شخص بشري، حيث عندما قام الروبوت بمدح المشارك في التجربة تحسنت حالته المزاجية، بينما ساءت الحالة المزاجية عندما وجه لهم إهانات، وفق موقع "runews24".

ولا يستبعد الباحثون أنه في المستقبل سيتم استخدام الروبوت "بيبر" للتعامل مع الاضطرابات النفسية عند الأشخاص المريضين. كما أن هناك إمكانية لاستخدامه كصديق للبشر.